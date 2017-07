Per què Ximo?

Diuen que tenim una capacitat fascinant per oblidar allò roïn que ens passa, però fa només dos anys, quan es parlava de política valenciana en la resta de l'estat era per a fer-nos pujar els colors a la cara. En els mitjans nacionals s'havia instal·lat la cançoneta del desficaci valencià; ja sabeu tot allò dels Ferraris mentres als nostres xiquets i xiquetes se'ls furtaven mil milions d'euros dels col·legis, es jugava a privatitzar la sanitat, es depredava el territori, s'afonava la banca valenciana, es menyspreava els col·lectius socials i, en general, es transmetia la sensació que entre Vinaròs al nord i Pilar de la Foradada al sud, entre el Racó d'Ademús a ponent i Xàbia a llevant, no hi havia un pam net. Fa dos anys esta era una Comunitat en què la Policia Nacional irrompia a la televisió pública per a desconnectar-la. Fa dos anys, només, i encara estem pagant la factura (en molts casos literalment).

Per això, com a socialista, com a alcalde i com a valencià, valore tant el treball que està fent Ximo Puig al capdavant de la Generalitat Valenciana. El camí té una dificultat colossal, perquè en dos anys no es solucionen dos dècades de danys, però estic convençut que al costat del president i, tal com declarava el nostre lema de campanya, «ho anem a arreglar». De fet ho estem arreglant, i en este breu temps ja s'ha produït una transformació important quant a la substància i les formes. Ara governem amb un pacte sòlid i valuós que ha necessitat d'una gran intel·ligència política i generositat per part de totes les forces progressistes del nostre país, per molt que alguns el donen per «amortitzat». Ho sent, companys, però jo sí valore el que tenim: un president socialista després de 22 anys i una realitat ben distinta, i no compre el «com pitjor, millor».

Jo recolçe públicament a Ximo Puig des de tres vessants: en primer lloc com alcalde que fou. Haver dirigit l'Ajuntament de Morella li permet tindre un coneiximent directe de les necessitats dels municipis, que són l'Administració més pròxima als ciutadans i la que s'enfronta a les restriccions del Govern central.

En segon lloc com a president de la Generalitat, perquè el seu talent polític i la seua capacitat de treball són essencials per a pilotar el camí de recuperació dels valencians i les valencianes. Recuperació per a les persones. Recuperació del que ens afecta cada dia i no recuperació a colp de titulars macroeconòmics a la carta. Amb Ximo Puig com a president València ha tornat a tindre veu i força per a dir-li a Madrid que no acceptem la ciutadania de tercera a què ens volen sotmetre i que no els ballarem l'aigua. Nosaltres ho podem fer, perque després de tant de temps tenim un govern fort que està convençut de fer la via valenciana en el marc de l'estat. Amb este govern que lidera Ximo Puig el pol d'acció política ha deixat de dirigir-se als interessos faraònics d'uns pocs per a tornar a la gent, com demostren accions com el pla Xarxa Llibres, l'aposta per la sanitat i l'educació pública, la protecció del territori, les ajudes a les famílies o el reconeiximent als pobles i comarques d'infraestructures bàsiques que dormien als calaixos de les excuses. També, i això ho puc dir com a alcalde de Xàbia i portantveu a la Diputació d'Alacant, este govern treballa de valent per trencar el distanciament absurd entre València, Alacant i Castelló. Un distanciament que només afavorix a qui ens vol febles, dividits i submissos. Divide et impera.

I en tercer lloc recolce a Ximo Puig com a socialista. Vull un secretari general que mantinga l'esperit obert, plural i democràtic del nostre partit. Amb Ximo Puig vam aconseguir unes primàries obertes en què cada militant i simpatitzant podia decidir amb el seu vot i vam trencar el diàleg endogàmic entre famílies orgàniques per obrir portes i finestres, una formació en què no era obligatori el pensament únic i totes les formes de socialisme tenien cabuda. També hem aconseguit un partit que viu el seu millor moment en molts anys i que ha entés que la única forma de ser PSOE és ser PSPV; defensar l'agenda valenciana; ajudar a construir però sense deixar de ser nosaltres.

Un procés de primàries ha de ser entés com una oportunitat per al debat constructiu, com una confrontació d'idees i propostes que busquen el millor per al PSPV i per a la societat valenciana.

Perquè ho entenc així, a mi no em trobareu en l'insult ni vos donaré quinze raons per menysprear a ningú. Des del respecte i l'estima als companys i companyes que no compartixen la mateixa opció, jo estic amb el president i secretari general Ximo Puig com la millor forma d'estar amb els socialistes i amb el conjunt dels valencians. Anem!