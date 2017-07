Aclaración del comandante naval de Alicante

Estimado Director:

La noticia que publica hoy su diario relativa a mi persona requiere una aclaración y una puntualización por mi parte que le rogaría que publicase. La aclaración es que lo que en la noticia se llama "escrito" fue en realidad un correo electrónico personal (desde mi cuenta de Hotmail), que no refleja, lógicamente, ninguna postura oficial de la Armada sino únicamente mi opinión, y que en ningún momento estuvo dirigido más que a quien lo recibió originalmente. Considero que, por su carácter privado, nunca se debió de publicar, ni en su periódico ni en ningún otro medio público. De hecho considero el asunto una cuestión de importancia menor comparada con la que la publicación de mi correo puede dar a entender.

La puntualización es que en ningún caso he "acusado" de nada a nadie. Únicamente, y repito, de forma completamente privada, hice una análisis personal de una situación, análisis, como todos, susceptible de error. Y que si alguien ha encontrado ofensiva alguna información o expresión en su contenido, se habrá debido al carácter íntimo de la comunicación que me llevó a utilizar formas coloquiales de hablar que en ningún caso tienen una segunda intención. No obstante, por ello presento mis excusas.