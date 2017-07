A propósito del Remat de Casament

El pasado 7 de Mayo y en el Diario Información, se publicaba un artículo con el siguiente texto: "Tras los pasos del Remat de Casament". Este escrito se atribuía al Excmo. Ayuntamiento de Biar y otras entidades locales.

A la vista de su contenido, me posicioné en la página de Facebook de D. Julio Sanjuan y comprobé que también hacía referencia a dicho tema.

He de aclarar, que me une una relación de amistad con el Sr. Sanjuan en el "Face", pero me faltó confianza para decirle: Julio: Esto es lo que yo sé. Por ello, me dirigí a un amigo en común aportando unos datos y poniéndome a su entera disposición o a la de cualquier colectivo interesado , pues creo que el tema les podría merecer su atención.

No es mucho lo que puedo aportar sobre el cuadro, pero lo que sé, les puede dar alguna satisfacción a los Biarenses.

Como ya he indicado, no hay nada escrito, pero para que mis pocos datos puedan tener un viso de credibilidad, tengo que remontarme a los años veinte del siglo pasado.

El Sr. Aguirre como todo Alicantino sabe, fue un inspector de policía que en los años 20 residía en Alicante. Mi padre a su vez era el Comisario-Jefe de la Guardia Urbana, por lo que tenían una relación de amistad, tanto profesional como fuera de ella. El Sr. Aguirre colaboró con su trabajo, en las incipientes Fogueres de San Chuan, y mi padre desde el suyo también, aportando entre otros, todo el organigrama de la Guardia Urbana y del que existen documentos gráficos, así como su mediación para contratar bandas de música para las Comisiones y mediar para que en 1929 se interpretara por primera vez el pasodoble Les Fogueres de San Chuan que casi ninguna persona conoce. Pero esto será otro tema.

Sobre El Remat de Casament, la primera noticia que tuve fue a mitad o finales de los años 60, y concretamente el dia 8 de Septiembre, fecha en que en Biar se celebra la llegada de "La Mahoma". Después de guardada estuve deambulando y en casa de un amigo –más bien casa/museo- me enseñó una fotografía de no muy buena calidad, de dicho cuadro.

Al llegar a casa en Alicante le conté a mi madre lo sucedido y aunque ya se podía hablar de "huidos, encerrados o muertos en la posguerra", se llevaba mucho cuidado con los comentarios. Me recordó las visitas de la secreta de la Guardia Civil para "interesarse sobre la salud de mi padre" y otros temas sobre avalar a algún político que estaba en Francia o en Orán.

Efectivamente, el Sr. Aguirre era amigo de la familia y parece ser que en alguna ocasión preguntó cual era el mejor sitio para pintar un paisaje, a lo que mi madre le respondió que desde el Santuario en Biar se ofrecía una vista maravillosa del pueblo y castillo. Pasado un tiempo el Sr. Aguirre comentó a mis padres que ya estaba pintando el paisaje, pero cual no sería la sorpresa de mis padres cuando apareció en la Diputación con El Remat de Casament. Parece ser que sobre el paisaje se insertaron las figuras (esto solo podrían determinarlo los técnicos si apareciera el cuadro) con vestidos que le enseñaron en una casa de una plaza del centro del pueblo ¿Raval o Constitución?. Mi madre quiso quedárselo pero ya estaba comprometido para la exposición. El Sr. Aguirre le prometió que le haría un cuadro, pero por los motivos que ya se conocen (1936/1939), no llegó a realizarse.

Y ya como anécdota, mi madre le dijo que la chica que está sentada un poco a la izquierda, se parecía a ella. El Sr. Aguirre solo sonrió.

En cuanto al destino del Remat es un tanto incierto. Quizás la voluntad fuera llevarlo a Rusia, pero habían muchos kms. y muchas manos interesadas en el citado cuadro. A lo mejor, y cabe la hipótesis, que haya servido para tapar un desconchado en casa de algun brigadista, francés, inglés, americano, etc.

No se si la esposa e hijas del Sr. Aguirre tenían constancia de esto, pero quedo a su disposición para cualquier aclaración que soliciten, a través de mi página del "Face".