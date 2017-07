Margarita Fuster: un homenatge merescut

L'Ajuntament d'Elx, a iniciativa de la regidora Mireia Mollà, homenatja dilluns dia 3 la professora Margarita Fuster Macià per la seua trajectòria exemplar com a docent, pensadora i ciutadana compromesa. Per a tal fi, a les 19 hores, se li posarà el seu nom al jardí delimitat pels carrers Filet de Fora i del Borreguet. La figura de Margarita Fuster és ben coneguda pels il·licitans, tot i això comencem repassant breument la seua trajectòria: Catedràtica de Filosofia d'Ensenyament Mitjà, docència que ha desenvolupat durant molts anys a l'IES Carrús de la nostra ciutat, del qual va estar directora, deixant una petjada innovadora a la recerca d'un ensenyament de qualitat. L'IES Carrús li ha dedicat la biblioteca del centre, posant-li el nom de «Biblioteca Margarita Fuster». D'ençà de la seua jubilació, és la presidenta del Club Senior de la Universitat Miguel Hernàndez, aquest organisme és una associació de col·laboradors honorífics de la universitat, actualment integrat en l'Àrea Sabiex de la UMH. Des del Club Senior, va crear la Universitat de l'Experiència, de la qual ha estat coordinadora, programant cursos universitaris per a persones grans, que ella també ha impartit. És la responsable del Taller de Lectura de la UMH, reunió mensual que funciona des de principis del'any 2000, on es proposa l'anàlisi de textos prèviament llegits.

Ha estat impartint docència a la Universitat Cardenal Herrera Ceu, en l' Aula de Majors. Va ser representant de la Universitat Miguel Hernández al «Tercer Encontre sobre Universitats per a Majors» a Salamanca, en el 1998. És membre de la Societat Hispànica d'Antropologia Filosòfica.

Des de la seua creació, va formar part del Comité de Direcció del programa FuturElx, Pla Estratègic de prospectiva de l'Ajuntament d'Elx, des del qual ha assessorat sobretot en l'àrea d'educació. És Sòcia d'Honor de l'Institut d'Estudis Comarcals del Baix Vinalopó. Ha rebut el «Premi Dona» de l'Ajuntament d'Elx i el «Premi per la Igualtat» de Dones Socialistes d'Elx.

Com podem veure, Margarita Fuster, ha mantingut i manté una activitat intel·lectual exemplar dins la nostra localitat. És una dona culta, ferma i valenta, compromesa amb l'estudi i la docència, a la qual ha dedicat el millor de la seua vida i compromesa amb el poble d'Elx, per al qual ha estat sempre disposta a participar, a opinar, a bolcar-se. Els seus articles a la premsa, en moltes ocasions a aquest mateix diari, ens transmeten l'agudesa del seu pensament i el seu rigor intel·lectual, al mateix temps que el seu compromís amb la societat, amb la ciutat com a un gran organisme educatiu.

Margarita ha sigut molt generosa en la dedicació del seu temps a aquest compromís social. Destaca en ella l'amor a l'estudi, al pensament, a la filosofia. Margarita és apassionada quan explica Plató o Kant, quan defensa Aranguren, un dels seus mestres o, en l'àmbit polític, el paper de Tierno Galván. Margarita també ens parla d'existencialisme, de Sartre o de l'ètica de l'utilitarisme de Stuart Mill. I, a més, el feminisme, amb Simone de Beauvoir com a referent. Des de les seues classes, sempre ha sabut despertar l'amor al pensament en els seus alumnes, motivant moltes vocacions filosòfiques. L'any passat es va publicar el seu llibre «El gozo de pensar», subtitulat «Una filosofía para todos» on ens apropa a una història de la filosofia a través dels seus autors, als quals explica, cita i relaciona entre ells per a donar-nos una visió més entenedora, que ja havia iniciat amb el seu anterior llibre «Una relectura del Mundo de Sofía».

Margarita Fuster reivindica per a la dona un paper en la societat que els estava negat. És cert que al llarg de la seua vida ha vist anar canviant aquest paper. Des dels anys d'institut, on només eren set xiques les que estudiaven, als anys de directora de l'IES Carrús, on lluitava per fer valdre la veu de les dones o, sense anar més lluny en el temps, podem veure com en la primera Declaració Institucional del Comité de Direcció de Futurelx, el 1998, ella era l'única dona. Ara bé, en ple segle XXI continua Margarita reivindicant una mirada feminista, que considera necessària en els temps de la Globalització. Militant de la cultura, que aprofita les oportunitats que la ciutat li ofereix de gaudir i compartir-la: una conferència, una pel·lícula, una exposició o un concert que després en moltes ocasions és l'origen d'un escrit en el seu blog o un comentari en Facebook, també destaquem el seu amor a la vida, als amics, als plaers quotidians, a la família: dóna gust sentir-la parlar dels seus fills, com qualsevol mare, amb orgull, però sobretot amb admiració i amb una certa sorpresa que la fa reconéixer els meus fills com a persones excel·lents, i eixa és una realitat que l'encoratja i l'ajuda a confiar en la humanitat.

O els antics alumnes i companys, als qui té, i li tenim, tanta estima. És com si diguera: «veus?, pot haver-hi bones persones, podem seguir lluitant perquè les hi haja». Per acabar, les paraules de Simone de Beauvoir: «Em semblava que la terra no haguera sigut tan habitable si no hagués tingut ningú a qui admirar».

Sí, persones com Margarita Fuster ens fan més habitable aquesta ciutat.