Sobre el incidente en la red de aguas del Pla

En relación a la carta publicada el pasado día 27 de junio firmada por doña Maravillas Baeza Mínguez y titulada Las aguas de la sinrazón, hemos de manifestarle nuestro total desacuerdo con lo expresado en dicho texto. Exponemos a continuación la realidad de los hechos:

En la manzana situada en el barrio del Pla, concretamente entre las calles Pintor Zuloaga, Padre Esplá, Enrique Pérez Cascales y Jiménez Reyes, existen un total de 12 bloques de viviendas, cuya conexión a la red municipal de agua potable se realiza a través de una única acometida, que suministra directamente a una red anillar que discurre por «debajo» de todos los edificios y da el agua a cada bloque. El estado y mantenimiento de esta red anillar es competencia únicamente de dicha comunidad.

El pasado sábado, 17 de junio, a las 04.28 AM se produce una rotura en dicha red anillar interior de agua potable situada bajo los bloques de viviendas. Esta rotura dejó sin agua a los vecinos. Posteriormente y tras el aviso y autorización de los mismos, se cerró la válvula de corte por motivos de seguridad, dado que el agua acumulada en el terreno podría dañar las cimentaciones, lo cual supondría un grave riesgo para las personas.

Tras realizar las gestiones oportunas, con máxima involucración por parte de Aguas de Alicante, y obtener con la mayor rapidez posible el permiso municipal para poder actuar en vía pública en vísperas de la celebración de las Hogueras de San Juan, Aguas de Alicante puso a disposición de estos trabajos todos los recursos necesarios, doblando equipos para trabajar al mismo tiempo en diferentes tramos, disponiendo de más de una veintena de trabajadores, con el fin de tardar el menor tiempo posible, dando inicio los mismos el día 20 de junio sobre las 13.00 horas, tanto en la ejecución de la canalización de red municipal y de los ramales de las nuevas acometidas en la zona pública, dejando totalmente terminado esa misma noche 11 de las 12 acometidas y la propia extensión de red. El día 21, sobre las 10.00 horas, ya se había completado la última acometida pendiente.

En menos de 24 horas ya se había ejecutado todo lo necesario por parte de AMAEM. Destacar que parte de estos trabajos, en particular los relacionados con la ejecución de las acometidas, han de ser costeados por los propietarios de los inmuebles, sin embargo, el hecho de no haber realizado el citado cobro, no fue impedimento para realizar con urgencia los trabajos, por la voluntad y responsabilidad de facilitar la reposición del servicio de agua con la mayor celeridad posible.

En paralelo a estos trabajos realizados por AMAEM y en permanente comunicación con el coordinador de las 12 comunidades de propietarios, se iban ejecutando por parte de cada uno de los bloques los trabajos de modificación de sus redes interiores para poder conectarse a las nuevas acometidas preparadas por AMAEM (indicar que Aguas de Alicante no tiene competencias para realizar las conexiones dentro de la propiedad de los bloques; las mismas han de ser realizadas por los vecinos en cada bloque), recuperando el servicio de agua en la medida que se conectaban. De tal manera que entre el mismo día 21 y el sábado 24 terminaron 11 de las acometidas reponiendo el servicio de agua. Indicar que no nos han facilitado información de los trabajos realizados por parte del bloque situado en Enrique Pérez Cascales 12, que resulta ser el relacionado con la autora de la carta.

Por todo ello, entendemos absolutamente injustas las afirmaciones vertidas contra AMAEM, habiendo no solo actuado con diligencia, sino habiendo realizado tanto acciones preventivas como actuaciones más allá de nuestra obligación e intereses económicos, con el único fin de evitar el riesgo hacia las personas por los daños que se pudieran ocasionar, y reponer el servicio con la mayor celeridad posible y evitar el consiguiente perjuicio para las familias de los inmuebles afectados.

Como siempre, estamos a su completa disposición para aclarar con mayor detalle este asunto y les solicitamos que, en la medida de lo posible, difundan la verdad de los hechos acaecidos. Igualmente les manifestamos nuestra predisposición para aclarar la información que en el futuro se requiera, con el único fin de exponer con la mayor fidelidad posible los hechos, impidiendo que textos subjetivos, parciales y alejados de la realidad como el que motiva este escrito dañen a la imagen de una empresa centenaria y de incuestionable vocación de servicio público.