En recuerdo de Federico Ribes

El domingo recibo la llamada de mi amigo y director de fotografía Tote Navalón comunicándome el fallecimiento de su colega y amigo Federico Ribes. Fede era uno de los puntales españoles en cuanto director de fotografía. Persona afable, cercana, humana y muy amante y perfeccionista de su profesión. Trabajó con directores muy importantes, desde Berlanga a José Luis García Sánchez pasando por la única adaptación al cine de una novela de José Luis Sampedro, El río que nos lleva. Con el alcoyano Pérez Ferré rodó Quimera, donde algunas secuencias se llevaron a cabo en las instalaciones de INFORMACION y en el antiguo Hospital Provincial, hoy MARQ. Aparte del cine fue director de fotografía de series de éxito como Cuéntame, Hay alguien ahí y El Príncipe y alguna pendiente de estreno, como La verdad. Mi relación personal con Fede se acrecentó con el rodaje de lo que iba a ser una trilogía de cortos, Los sentidos. Rodamos el primero con producción de Paco Amat y dirección de Miguel Chicharro que se llamó Tacto y trazos en Alicante y Villena. Protagonizado por el ya fallecido Carlos Velat y en donde yo era la conciencia del protagonista. Muy amante del cine,como no podía ser de otra manera -suma más de 100 créditos entre cortometrajes, documentales y películas como Tánger y Yoyes-, creo que es otro cineasta alicantino al que su ciudad no le ha hecho justicia. Hace unas semanas «hablamos» por Facebook y nada me hacía pensar este pronto final. Mis condolencias a su familia a la que aprecio mucho y un besazo allá donde estés.