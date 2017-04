El 1 de mayo y la izquierda

«Debemos hacer una revisión del ideario socialista, de izquierdas, para que no nos ocurra lo que ha venido pasando desde la caída del Muro de Berlín»

Un año más, el próximo lunes, celebraremos un primero de mayo. Un año más, la liturgia civil de las manifestaciones y las concentraciones reivindicativas a favor de los derechos de la clase obrera. Clase obrera que representa, en este siglo XXI al peón y al cajero del banco, al empresario honrado, al periodista, al agricultor y al funcionario, a todos los trabajadores. Que sí, que siguen siendo clase y obrera, porque participan de problemas comunes y retos pendientes que no lograremos solucionar si no lo hacemos juntos. Todos nosotros.



En estos días posteriores a la primera vuelta de las elecciones presidenciales francesas, muchas personas de izquierdas se hacen una pregunta: ¿los partidos de izquierdas por qué no representan a los trabajadores? Por qué, fuerzas conservadoras, ultraderechistas como la que representa Le Pen, tienen más capacidad de atracción del voto y la fuerza de los trabajadores y trabajadoras. ¿Qué está pasando? o peor, ¿qué nos está pasando?



Algunos podrían pensar que la sociedad moderna, la llamada sociedad de la opulencia de nuestra Europa, se derechiza. Lo cierto es que no, que hay que negar la mayor, que no existe sociedad de la opulencia cuando el desempleo es superior al 20% y el de los jóvenes de casi la mitad. No estamos ante una sociedad acomodada, sino al contrario, en una sociedad empobrecida.



Lo que está ocurriendo es una deriva de los partidos de izquierdas hacia los postulados de Giddens, hacia una Tercera Vía que sobrepone el liberalismo frente a la socialdemocracia. Dicho de otra manera, la izquierda ha echado por la borda parte de su ideología para asumir ciertos principios liberales y de la derecha tradicional. Es en esta tesitura donde los trabajadores, faltos de alternativa, o se inclinan hacia los partidos conservadores o se echan en brazos de los populismos. Algunos mirando a Francia dicen que las primarias no dan buenos resultados como le ha ocurrido al Partido Socialista Francés. Lo cierto es que lo que no da buenos resultados son las políticas de derechas del socialista Hollande. He aquí un simple ejemplo de qué nos ha pasado.



En esta tesitura, los partidos de izquierdas, mi partido, deben hacer una reflexión profunda. Debemos hacer una revisión del ideario socialista, de izquierdas, para que no nos ocurra lo que ha venido pasando desde la caída del Muro de Berlín: que nuestros planteamientos estén diseñados más desde movimientos y fuerzas liberales, que desde postulados socialistas. Ese es el error de los partidos socialdemócratas europeos. Y para revertir la situación hay que pensar en principios adaptados al siglo XXI, sin olvidar idearios de nuestros orígenes. Hay que volver a las fábricas, a los talleres, a las oficinas, a los campos de cultivo y granjas ganaderas, a todos los centros de trabajo. Para defender a los trabajadores y para explicar cuestiones básicas que siempre nos han definido como izquierda.



Cuestiones como el reparto de la renta nacional; la nueva regulación laboral y la inclusión de cómo afecta la tecnificación masiva y robótica en estos procesos; la participación del Estado en determinados sectores estratégicos dentro de una economía de mercado que no negamos; el nuevo modelo de Estado del Bienestar; la revisión de los vigentes conceptos de democracia, representación y parlamentarismo; y la defensa y reformulación de derechos y libertades en la sociedad actual. Sin dejar de replantearse, como organizaciones políticas internacionalistas, cómo afrontar la globalización, la gestión de los conflictos internacionales, las medidas medioambientalistas, la lucha contra la pobreza y el hambre en el mundo, y una nueva configuración de las entidades internacionales como la UE y la ONU, entre otras.



En definitiva, hay que construir un nuevo ideario de izquierda que recupere la sensación antigua de ser una solución a los problemas de los trabajadores como lo fuimos hasta hace apenas 20 años. Algunos pensarán que nada hay que hacer, sino continuar con la música de cámara mientras se hunde nuestro Titanic, como le ocurre al PSF. Hay otros que pensamos que debemos atrapar las palabras de nuestra Carme Chacón: «Tenemos que ser coherentes, y si decimos izquierda, hacemos izquierda». El 1 de mayo y todos y cada día del año.