Dos ciudades que debían complementarse mejor

Recientemente se han publicado los datos de población, de cada municipio español, que da a conocer el Instituto Nacional de Estadística (INE). En el caso de Elx fue hasta motivo de cierta satisfacción el comprobar que no seguía la pérdida de habitantes que veníamos padeciendo en los últimos años. No es que fuera un aumento espectacular, pero habíamos crecido en 347 nuevos conciudadanos.





En 2016 hemos llegado a 227.659 habitantes, superando en Esos 347 a los 227.312 que teníamos en 2015. Para más información diremos que ahora hay 112.824 hombres y 114.835 mujeres empadronadas en nuestra ciudad. Se ha detenido la dinámica de los últimos años en que veníamos perdiendo población. Ya veremos si es un cambio circunstancial o un verdadero cambio de tendencia que sería lo interesante. En todo caso habría que señalar que, en el año 2010, éramos 230.822 personas. O sea, que aún estamos lejos de aquellas cifras. No sólo no hemos crecido lo suficiente, sino que aún no hemos recuperado las más de 3.000 personas que hemos perdido sobre el año 2010.





Y si hacemos la comparación en términos relativos, podemos decir que hemos perdido casi un 1,4% de la población. Es cierto que gran parte de las ciudades y territorios han perdido población en España. Muchos emigrantes han vuelto a sus países porque con la crisis del nuestro han sido las primeras víctimas y han preferido retornar. Por otra parte, aquí se ha vuelto a los años 50 y 60 en cuanto a la propia emigración española. Desde hace unos años muchos compatriotas se ven obligados a salir de España para poder trabajar. Y lo dramático es que gran parte de ellos son gente joven y muy preparada. Recién terminadas sus carreras se tienen que ir al extranjero. Se pierde su talento, la inversión que ha hecho la sociedad con ellos y se dificultan sus lazos afectivos con sus entornos. Los gobernantes del PP le llaman a eso «movilidad exterior» y, a continuación, nos sueltan que la recuperación ya está aquí, aunque a decir verdad poca gente la ha visto, si es que se puede ver y no es una «fantasmada» más de las que nos están soltando a diario.





Aunque la pérdida poblacional es bastante general, vale la pena comparar la situación con Alicante capital, máxime ahora que algunos parece que quieren rescatar fantasiosos proyectos de áreas metropolitanas o conurbaciones, que queda más moderno. La ciudad de Alicante ha perdido, en el período 2016-2010 otros 3.893 habitantes, lo que pasa es que eso allí supone, aproximadamente, un 1,15% de la población, término inferior al de Elx. Proporcionalmente ha perdido menos habitantes que nosotros. Alicante tiene, ahora, 330.525 habitantes y, en 2010, eran 334.418. Pierde menos y, en cambio su crecimiento en los últimos años ha sido espectacular: En el año 2000 eran 276.886 habitantes, 53.639 menos que ahora. Han crecido casi un 19,4% en ese período. Elx, en ese período ha pasado de 195.791 a los actuales 227.659, o sea 31.868 habitantes más, un 16,27% más. Las distancias poblacionales aumentan cada vez más entre ambas. Se está reforzando la capitalidad provincial de una manera evidente.





Tal vez no sea ajeno a ello el atractivo que suponen determinadas inversiones que los distintos gobiernos y diferentes administraciones vienen aportando a ambas ciudades. Si recientemente se manifestaban las quejas por la falta de inversiones, en la provincia, por los Presupuestos Generales del Estado, el olvido de Elx parece aún más notorio. Ni siquiera una institución como la Diputación Provincial ejerce como tal. Más parecería que debiera llamarse más de Alicante y menos provincial ya que es como realmente actúa. La ciudad de Alicante y el pueblo de turno del que sea presidente son los primeros beneficiados. A continuación, los pueblos del partido que gobierne y, a continuación, los pueblos de aquellos partidos que voten a favor determinadas cosas. Cosas de la vida, Elx tampoco tiene la presidencia de la Diputación desde hace años o tal vez siglos. Contribuimos pero no recibimos. Es una constante. Las grandes obras, léase Auditorio Provincial, Museos (MARQ), etc, o se ubican allí o ni siquiera alguien plantea que el resto de la provincia también existe. Para el resto, si acaso, obras de alcantarillado, algo en playas, alumbrado, viales, etc.





Cuando se piden inversiones en industrias, servicios, etc., que permitan que la población crezca y no disminuya, como estos últimos años, no hay que perder de vista que también es importante que nuestra ciudad pueda disponer de instalaciones culturales, sociales o de otro tipo y que no siempre tenga que ser ella la que se lo tenga que pagar, como suele ocurrir. Estas cosas también contribuyen que una ciudad más atractiva y, en definitiva, disfrutable.