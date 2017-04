Educación como domesticación

La educación es ante todo una cuestión política. Todos los sistemas educativos, en cualquier época, se articulan en función del tipo de sociedad que se quiere desde el poder. A diferencia de la crianza, la educación responde a un modelo planificado e impuesto por el Estado. Se enfrenta por tanto a una constante contradicción. Porque siendo un instrumento de liberación, en cuanto que reproduce el conocimiento y proporciona medios para el desarrollo de los individuos, la educación es al tiempo una potente institución de control social.



Hay modelos educativos que se centran en el individuo, promoviendo su libertad y creatividad. Otros se centran en la colectividad, mediante la aplicación de estándares homogéneos. Hay sistemas educativos diseñados para disfrute y el enaltecimiento de las elites, mientras que otros tienen confiada la misión de equilibrar las desigualdades. A veces, las menos, la educación se orienta a formar personas libres, autónomas y críticas; otras, las más, lo que se pretende es domesticar a la población desde la infancia para que no creen problemas y se revuelvan.



Aunque en las sociedades libres (porque en las tiránicas, la educación es puro adoctrinamiento y manipulación) se mezclan a menudo tales contradicciones –y pueden hallarse espléndidos modelos educativos avanzados y creativos– me parece que la tendencia general, desde los años setenta del pasado siglo, responde al interés de potenciar las técnicas de control.



Técnicas consistentes, por ejemplo, en acotar espacios, aislar la escuela de sus entornos, en evitación de una sociabilidad abierta, crítica y plural (una técnica denunciada por destacados arquitectos). En otros casos, la educación se concibe como negocio y los estudiantes con pocos recursos quedan atrapados de por vida a causa de las deudas contraídas para su formación: un serio problema que se relaciona con el avance de la enseñanza privada en detrimento de la pública.



Hay otras muchas variantes solapadas de control: desde la extensión de la modalidad de «enseñar para el test», una técnica que se maneja impunemente como si fuera más objetiva y moderna, hasta la reducción de la enseñanza, tanto por parte de profesores como de alumnos, al manejo mecánico de «herramientas» (como muestra «Requiem for the American Dream», un documental muy recomendable).



Creo que tiene interés apuntar, en este apartado, el uso cada vez más frecuente de drogas en las aulas. No me refiero, claro está, al consumo de drogas entre estudiantes y profesores, lo que sería, en último término, una derivada que indica el estado de cosas existente. Me refiero a la administración de drogas psico-estimulantes a escolares con trastornos de hiperactividad y déficit de atención, una práctica que se puede observar en nuestras escuelas, y que va en aumento.



Aunque esta práctica está lejos de ser estudiada en todas sus implicaciones (sobre todo en lo relativo a sus efectos a largo plazo), médicos especializados reconocen que es una de las pocas opciones que tienen a su alcance si de lo que se trata es de evitar el retraso en los casos de bajo rendimiento escolar.



En la medida en que se ha instalado como meta del sistema educativo «competir para alcanzar la cima», otros muchos especialistas opinan, por el contrario, que la administración de psico-trópicos a niños y niñas de temprana edad no es más que una excusa para tapar la verdadera enfermedad que padece el sistema educativo: escuelas inadecuadas. De manera que en lugar de tratar de mejorar el entorno educativo, lo que se decide es modificar la mente del indefenso escolar para su mejor control.



La educación es, en efecto, una cuestión política. Revertir la tendencia a hacer de la educación un instrumento de domesticación es tal vez un de las la tareas más importantes que, como sociedad, tenemos por delante.