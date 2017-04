Ikea y la dignidad

Una de las frases míticas que se atribuyen a Ingvar Kamprad, fundador y magnate de Ikea, afirma que «lo que es bueno para nuestros clientes también es, a largo plazo bueno, para nosotros». Pero sin duda fue pronunciada mucho antes de que pensara instalar uno de sus macrocomplejos comerciales en Alicante, ya que lo que está haciendo Ikea con esta ciudad y por añadidura con sus sufridos habitantes, muchos de los cuales se convertirían sin duda en clientes compulsivos de sus muebles y enseres para el hogar, no es bueno ni para los alicantinos ni para esta empresa, como el tiempo está demostrando. De hecho, esta misma semana acabamos de vivir otro de esos episodios rocambolescos que, además de certificar la consabida rutina de las profundas desavenencias que vive el tripartito y que se trasladan a proyectos tan emblemáticos como la posible instalación de la multinacional sueca del mueble en la ciudad, ha evidenciado la falta de respeto que tiene esta gran empresa, o al menos sus responsables en España, con Alicante.



En el año 2002 la entonces vicepresidenta de la Comisión Europea y comisaria de Energía y Transportes, la española Loyola de Palacio, declaró con rotundidad sobre los vertidos tóxicos que había realizado la empresa sueca Boliden en el año 1998 sobre el Parque Natural de Doñana que esta empresa sueca «hace fuera las cochinadas que no le dejan hacer en casa». De la misma forma, dudo mucho que Ikea fuera capaz de despreciar a los municipios suecos como está haciendo con Alicante desde hace tiempo.



Es evidente que el proyecto de instalación de Ikea en Alicante se ha convertido en un auténtico culebrón que dura ya cerca de quince años, durante los cuales la empresa ha vivido de todo menos agilidad y facilidades para su proyecto comercial. Pero alguna responsabilidad tienen los directivos en España de Ikea al haber alimentado proyectos especulativos vinculados a megaplanes urbanísticos que han llenado sumarios, investigaciones judiciales e informaciones periodísticas. Si hubieran tenido un mínimo de respeto hacia la ciudad y de interés por conocer su pulso, hace tiempo se habrían dado cuenta de dos cosas muy claras que generaban, cuanto menos, una notable polémica. La primera de ellas el rechazo al Plan Rabasa, finalmente anulado por los tribunales de justicia y al calor del cual la multinacional sueca pretendía montar su gran complejo comercial con unos 80.000 metros cuadrados al margen de los 40.000 para la tienda de Ikea propiamente dicha. Y en segundo lugar y al mismo tiempo, el rechazo al macrocentro comercial que pretende montar Ikea. Una ciudad como Alicante, habitualmente dividida, ha mostrado una llamativa unidad en el rechazo al gran complejo comercial que con empecinamiento pretende desplegar en Alicante la multinacional del mueble sueca, y cuyos negativos efectos para el conjunto del comercio de la provincia, para la cohesión territorial y los desequilibrios socioeconómicos ha investigado ampliamente el profesor de la UA, Armando Ortuño, un ingeniero tan riguroso en sus estudios como preocupado por generar conocimiento.



Pero lejos de escuchar y comprender la batería de sólidos argumentos que desde hace años se han desplegado en Alicante, contrarios al gigantesco proyecto que Ikea maneja, sus responsables en España han continuado su huida hacia adelante, manteniendo su propuesta megacomercial a capa y espada. Y en lugar de sentarse a dialogar, trabajando con el nuevo gobierno municipal del tripartito para encontrar la solución más adecuada, en una de las primeras reuniones mantenidas, los directivos de la multinacional la abandonan apresuradamente alegando que acudieron reporteros gráficos al Ayuntamiento donde ésta se desarrollaba, en septiembre de 2015, mientras que esta semana vuelven a suspender de nuevo otra reunión que se iba a celebrar en Madrid con representantes de la empresa sueca en España pidiendo en una confusa nota de prensa que los representantes del Ayuntamiento «alinee agendas» (sic).



Es cierto que desde que la reunión fue anunciada por el vicealcalde, Miguel Ángel Pavón, éste la planteó como un pulso de fuerza contra el alcalde, Gabriel Echavarri, así como al segundo teniente de alcalde, Natxo Bellido, y así ha sido manejado este asunto en todo momento por el gabinete de prensa de Guanyar. Y es cierto también que en el momento en que se vio necesario que en la finalmente fallida reunión con los responsables de Ikea asistieran los tres grupos políticos que forman el tripartito, el alcalde debería haber mantenido su presencia en la misma aunque sus interlocutores de Ikea no tuvieran la representatividad que él consideraba adecuada, precisamente para que el mismo regidor pudiera trasladar a la ciudad el resultado de esta reunión. Pero nada de esto justifica la falta de respeto que nuevamente Ikea ha vuelto a demostrar a los máximos representantes del gobierno municipal y, con ello, a los alicantinos.



Posiblemente, en esa «república independiente de tu casa» que Ikea publicita, falte un poco más de dignidad y respeto, al menos hacia Alicante, hacia nuestros responsables públicos y desde luego a los sufridos ciudadanos que desde hace años no comprendemos bien la desconcertante estrategia de esta multinacional sueca, como si fueran algunos de los procelosos planos que acompañan sus muebles de automontaje.