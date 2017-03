Lucimiento controlado

Los festeros estamos de enhorabuena. El nuevo reglamento de explosivos aprobado por el Gobierno para actos de arcabucería en fiestas de Moros y Cristianos, que acaba de publicar el Boletín Oficial del Estado, abre bien a las claras la puerta a que podamos disparar mayor cantidad de pólvora y por tanto disfrutar más del alardo, parte fundamental de la gran mayoría de fiestas de Moros y Cristianos que se celebran en la provincia. Una parte ésta, además, que había decaído de manera sensible en los últimos años por el precio del explosivo y por la limitación a un solo kilo por festero y fiestas. Ahora, la nueva norma deja en manos del delegado o subdelegado del Gobierno ampliar a dos kilos en caso de que la duración del acto así lo requiera para su lucimiento, pero además permite más repartos de pólvora cuando haya diferentes actos dentro de las mismas celebraciones. El ejemplo más claro sería el de Alcoy. Cada festero podrá disparar hasta cuatro kilos, al celebrar alardos de más tres horas cada uno y tener dos, uno por la mañana y otro por la tarde. Eso sí, los controles de seguridad se van a incrementar y, en principio, bastante. Bienvenidos sean, siempre y cuando permitan el normal desarrollo de los actos. Parece correcto que las cantimploras dosificadoras de pólvora se carguen en el momento del reparto del explosivo y se precinten para evitar recargas furtivas. Pero si cada festero, por ejemplo, tiene que aportar una cantimplora para cada acto, se corre el riesgo de que al final las trabas mermen la participación. En el caso de Alcoy es posible que no influya demasiado y que además cuenten con los medios necesarios para custodiar las cantimploras hasta el momento de su entrega previa a los sucesivos actos, pero no en todas las poblaciones disponen de subvenciones para estos temas ni tienen la infraestructura que tienen en la capital del Serpis. Hay mucha "letra pequeña" que habrá que interpretar, aclarar y negociar.