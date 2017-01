La transparencia en el Ayuntamiento de Alicante

La Corporación Local no tiene una competencia expresa de Transparencia, mientras que la Diputación y la Generalitat disponen de un diputado y un conseller, respectivamente

l pasado domingo leíamos la entrevista que el diario INFORMACIÓN hizo al alcalde de Alicante, Gabriel Echávarri, en la que se le inquirió sobre los temas que afectan a la actualidad de la política municipal.

Aunque para muchos sus respuestas, y sus silencios, pueden ser objeto de diversos análisis políticos, hubo una respuesta que me llamó la atención y la que quiero reseñar especialmente. Es la relativa a la transparencia. No tuvo inconveniente en hacer autocrítica y reconocer que en materia de transparencia el Ayuntamiento de Alicante tiene todavía un camino que recorrer con respecto a la información que debe ofrecer al administrado y oposición. Este asunto no es baladí. La autocrítica debe ampliarse algo más, pues la Corporación Local de Alicante no tiene una competencia expresa de Transparencia, mientras que la Diputación Provincial y la Generalitat disponen ambas de un diputado y conseller con esta competencia atribuida, lo que denota un interés específico en esa dirección. La segunda ciudad de la Comunidad Valenciana, atizada los últimos mandatos por mor de la falta de transparencia, no puede prescindir de una delegación expresa en esta materia. La transparencia no es un brindis al sol, se trata de una apuesta innegociable por la pulcritud en la gestión y, por ende, de la modernidad y competitividad de la ciudad y sus empresas.

La transparencia no debe concebirse, en términos exclusivos, en hacer publica toda la información relativa a la gestión y contratación existente del Ayuntamiento, que se entiende por supuesto, sino en que las contrataciones exijan la extensión de ese control a las empresas que concurren a la obtención de contratos públicos. Se puede echar un vistazo a la página web del Ayuntamiento, en particular, a las condiciones exigidas a las empresas para ser adjudicatario de un contrato público y en ningún momento se exige la acreditación a estas empresas de haber implementado un modelo de gestión empresarial que evite la comisión de delitos. Desde el mes de julio de 2015 el Código Penal, en su artículo 31 bis, exige a las empresas, a fin de evitar la responsabilidad penal de las mismas, la elaboración y ejecución interna de un programa de cumplimiento normativo, que identifique los riesgos penales en los que pudiese incurrir y adopte medidas para evitarlo, así como un control constante de la idoneidad de esas medidas, es decir, lo que se denomina un compliance penal. Aunque la articulación del modelo de gestión proviene de la cita reforma de 2015, la responsabilidad de las personas jurídicas se incluyó en nuestro ordenamiento jurídico en el año 2010, como consecuencia de nuestro marco europeo e internacional. Es conveniente apuntar que las empresas internacionales llevan desde hace décadas adaptando su modelo de gestión a la evitación de delitos, tanto es así que exigen a las empresas que desean establecer relaciones comerciales con ellas que apliquen el anteriormente citado compliance. Por tanto, el mercado global, por un lado, y la ética en los negocios, por otro, obliga a las Administraciones Públicas a ser igualmente de exigente con las personas jurídicas que contraten con ellas y concurran a la obtención de ayudas y subvenciones públicas.

Por ello, es conveniente que el Ayuntamiento de Alicante dé un paso decisivo en pro de la ética pública y empresarial y solicite la acreditación del compliance a quienes concurran para ser adjudicatarias de contratos y concesiones públicas u obtener ayudas y subvenciones. Cierto es también que debe asumir la responsabilidad, junto con el resto de Administraciones Públicas, en concienciar a las empresas a que implementen el compliance penal y, de esta manera, ponerse a la altura de las ciudades más vanguardistas y competitivas no sólo del ámbito nacional, sino en el mercado internacional.