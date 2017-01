Ejerza de alcalde, señor Echávarri

o es cuestión de andarse con rodeos: tenemos un alcalde que tiene miedo a ser alcalde. Parece una historia irreal pero es lo que ocurre en Alicante. Llevamos 18 meses de «gobierno del cambio» y del máximo regidor solo sabemos que se le da muy bien vociferar en las redes sociales, y en otros sitios. Pero ahora vamos descubriendo también que no sabe dirigir el Ayuntamiento. A la menor dificultad entrega el bastón de mando ya no a sus compañeros de mandato, que también, sino a los grupos de la oposición. Pero lo hace con la idea torticera de hacernos responsables de su incapacidad para actuar y decidir lo mejor para la ciudad. O delega en sus asesores (decretazo con jugoso incremento de sueldo) responsabilidades que son exclusivamente suyas.

Algunos de los temas claves de Alicante son los presupuestos municipales, la contrata de la basura y la instalación de Ikea. De los tres, ya son dos los que ha descargado su responsabilidad en nosotros. Si cree que por el hecho de que nos trate de echar el muerto encima vamos a sucumbir a sus amenazas veladas, y que aprobaremos lo que nos presente, está muy equivocado. Señor alcalde, somos nuevos pero no novatos ya que tenemos suficiente criterio como para poder decidir qué es lo que creemos bueno para esta ciudad. Nos podemos equivocar, no somos infalibles, pero lo haremos sin culpar a nadie por actuar como creemos que es debido. Y es que culpar a los demás de las desdichas propias resulta cuando menos pueril: eso se lo tiene que hacer mirar, señor Echávarri.

Con la limpieza ocurre otro tanto de lo mismo: el PSOE (y sus socios) bramaba con el contrato de la limpieza cuando gobernaba Castedo, proclamaron que cortarían de cuajo con Ortiz, pero llevamos pagando más de 10 millones de euros fuera de contrato. Y ahora, la «brillante» ocurrencia del alcalde es pagarle más al señor Ortiz pero eso sí, si la oposición le da su consentimiento: de lo contrario no podremos pedir que se cumplan a rajatabla todas las cláusulas, que se audite el servicio o que se sancione a la empresa si no cumple. Le digo señor alcalde que Ciudadanos está para contribuir en lo que sea bueno para la ciudad pero el trabajo y la responsabilidad de gobierno es solo suya, y si debe tomar una decisión debe hacerlo con su propio criterio, que nosotros ya utilizaremos el nuestro. En síntesis, y con todos los respetos: ejerza de alcalde de una vez por todas. Y entiéndase como buenamente pueda con sus socios de gobierno que, obviamente, no son los nuestros: son muy suyos.