Entre la congelación y el cinismo

¿Están sobreviviendo a la ola de frío siberiano? Me alegro. Aquí ando envuelto en mantas como un pobre energético y, temblando en parte por el aire del norte y en parte por el miedo a la factura, que las hidroeléctricas no se andan con tonterías: una cosa es la paz social, otra los jubilados dejados de la mano de dios y de los hombres, y otra bien distinta el kilovatio/hora. ¿Cómo, si no, iban a cobrar esos sueldazos los consejeros delegados, los presidentes, los cobradores sin frac y los publicanos que perpetran la tarea del cobro a las administraciones a cambio de un sustancioso porcentaje?

No me quiero cabrear. Reconfortado por el primitivo sistema de la bolsa de agua caliente- aprendido de mis noches en la moqueta del cajero automático- oigo al excelso Queen. La voz incomparable de Freddy Mercury canta Bohemian Rhapsody que traduzco a duras penas con mi inglés macarrónico: «¿Esto es la vida real o es simplemente fantasía? Atrapado en un derrumbamiento, no hay escape a la realidad. Abre tus ojos. Mira a los cielos y observa? No necesito compasión porque soy un va y viene, un poco arriba y un poco abajo. No me importa de qué lado sople el viento? A veces desearía no haber nacido».

Podría ser perfectamente el himno de los cínicos. Escribí en INFORMACIÓN sobre El verano cínico pero, aunque la filosofía y otras ciencias importantes han desaparecido de los planes de educación –así anda ella- no está de más recordarlo. La filosofía cínica –Diógenes y Antístenes son sus grandes figuras cínicos éticos, no cínicos inmorales como se estila- es imprescindible para vivir hoy. Hay que despreciar las convenciones sociales, hay que ser indiferente a los oropeles, la figurancia, la gilipollez, el postureo, y el intentar vender como blanco lo que es negro como la conciencia de un mafioso.

Desde mi rincón cínico –ya no me asombro de nada- disfrutando de la literatura y los pocos amigos, veo avergonzado cómo los socialistas han ido degenerando hasta devenir en una panda que solo lucha por sus sillones, sus despachos y sus sueldos.

Algunos de izquierdas –ver mi Facebook, que me estoy imponiendo en esa tecnología maldita- se preguntan en público: ¿Es Gestora o es Gestapo? Mataron a Pedro Sánchez tras un golpe de mano maestro y han luchado –con ese portavoz títere, a las órdenes de la Faraona sevillana- para alargar plazos dejando enfriar el cadáver para que no les ocasione ni el menor conflicto en la andadura que pretenden. ¿Quieren ver las políticas de esta señora, que jamás será presidente del gobierno de España? Vengan a Granada desde donde escribo esto. Sesenta mil personas se manifiestan evidenciando y protestando por el destrozo que ha hecho a la Sanidad. ¡Al suelo, que vienen los nuestros! Hay gobierno de derechas para muchos años.

Mi compañero de pupitre, Pérez Tapias, me cuenta el comité federal de ayer mismo. Intentaron que fuese de unanimidad a la búlgara. El pidió que se celebraran primarias y un Congreso lo antes posible. El inefable Pepiño Blanco –a estas alturas aún no hemos conseguido saber qué ingeniería o que carrerón empezó o terminó para ser ministro de obras públicas y vivir del chollo el montón de años que lleva- soltó la frase siguiente: «Los estatutos del partido los interpreto yo porque los hice yo». Un monumento a la democracia el abortar un debate y manipular una asamblea. Un estilo de ser y comportarse.

¿Quién va a votar a estos tipos cuando se presenten a otras elecciones? Sale ese portavoz Susanil y critica –con dureza, pretende- la gestión del Gobierno en el caso Trillo, un avión chatarrero que nunca debió volar. ¿A quién pretenden engañar, cómo pretenden que creamos su crítica si están inmersos en la gran coalición con el Gobierno que critican? Pasaron del no es no, al ya veremos y al «gobiernen ustedes con nuestras bendiciones que vamos a intentar reponernos del desastre que tenemos en nuestras propias filas». Con Pepiños, Marios Jiménez, Cornejos, Pradas, Susanas y especímenes de idéntico calibre tienen el mismo porvenir que el Madrid si me coloca de delantero centro en lugar de Ronaldo.

No hablaré de Podemos que se equipara en tránsfugas casi con Ciudadanos. Covadonga en el parlamento valenciano. Nerea en el Ayuntamiento de Alicante. La semana pasada una tal Huertas y otra tal Seijas en Mallorca. Y el tripartito alicantino al que solo une su deseo de permanecer en la poltrona lejos de todo proyecto de ciudad.

Hacen buena la profecía de Orwell en Rebelión en la granja: los animales rebelados contra la tiranía del granjero, se hacen casta a velocidad de vértigo y caen en lo mismo que perseguían de boquilla para llevar a cabo su revolución.

Me rindo –cínicamente- a la derecha que gobierna y tengo consuelo. Como los jarabes para la tos que curan los grandes trancazos hay que pagarlos a tocateja, que el Señor me recoja pronto –como decía mi abuela-. En el crematorio me harán rebaja por la publicidad que les he hecho en estas mismas páginas.