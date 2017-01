Parafraseando el tango «Volver», de Carlos Gardel, ¡60 años no son nada!, pero cuando se trata de un medio de comunicación público, como Televisión Española, tal vez sean demasiados y más teniendo en cuenta que en más de una ocasión a lo largo de su historia -¡y hablo con conocimiento de causa!- se le ha querido dar «matarile», ya que, por su carácter público, siempre ha sido deficitaria. Muchos crecimos teniendo como referencia programas míticos y que marcaron a varias generaciones. Muchos de los actuales «primeros espadas» de otras cadenas -no es cuestión de citar a una legión de ellos- «se formaron» en Prado del Rey. Los primeros estudios estuvieron en el madrileño Paseo de la Habana y la tele sólo se veía en algunos barrios de la capital.

Recuerdo, como si fuese ayer mismo y pese a que tenía 10 años, el primer televisor que compró mi padre, Manolo, un Optimus, modelo Ampurias, en blanco y negro y por supuesto con un solo canal. Luego se ampliaría la oferta con el UHF. No había mando a distancia y nos teníamos que levantar del sofá para cambiar, por lo que, como éramos más vagos que la chaqueta de un guardia, casi siempre estaba puesta la primera, lo que hoy es La 1.

Me vienen a la memoria programas como el Telediario de Jesús Álvarez y que, con el tiempo, también presentaron mis ex compañeros de Facultad Clara Isabel Francia, mi directora en Radiocadena Española, o Matías Prats; «Historias para no dormir», de Chicho Ibáñez Serrador; «Estudio 1»; «Un, dos tres», que nos congregaba en torno a «la caja tonta» y que puso en el mapa a dos ciudades de la Vega Baja: Orihuela, con Ramonet, y Torrevieja, con los apartamentos que ofrecía como premio; los «Chiripitifláuticos» o la «Familia Telerín», que recordaba a los «sagalicos» que tenían que irse a dormir; los payasos y el «Gran Circo de TVE»; «Informe Semanal», que sigue en la parrilla de los sábados; «El Hombre y la Tierra», con el que Félix Rodríguez de la Fuente hizo nacer en nosotros un cierto espíritu ecologista; series como «Curro Jiménez» o «Verano Azul» y actualmente «Cuéntame cómo pasó» o «El Ministerio del Tiempo»; el programa debate «La Clave», de José Luis Balbín; «Barrio Sésamo»; «La Bola de Cristal», que presentaba Alaska (Olvido Gara, la de, entre otros grupos, Los Pegamoides o Dinarama y esposa de Mario Vaquerizo); «Cine de Barrio»; «Saber y Ganar», del incombustible Jordi Hurtado; el actual Máster Chef?y una lista interminable.

Hay un programa que, conscientemente, he dejado al margen, ya que para mi supuso algo muy especial: «Estudio Estadio», en el que, como ahora, se repasaba la jornada futbolera, tanto en Primera como en Segunda División. Corría la temporada 87-88. El Elche, mi equipo, estaba entrenado por Felipe Mesones y militaba en Segunda. Yo, como jefe de Deportes de Radiocadena Española, emisora integrada en RTVE, cubría los partidos del conjunto ilicitano, tanto de local como de visitante, por lo que la empresa decidió que también «hiciera» para la tele los que se disputaran en el Estadio Martínez Valero. El equipo era líder y su ascenso se daba por seguro, como luego sucedió. Ni en Elche ni en Alicante había estudios de TVE, por lo que, con las imágenes, me desplazaba, con mi coche y después de los partidos, al Centro Territorial de Valencia. Y lo tenía que hacer a «toa» pastilla, porque el programa era en directo, a las 10 de la noche de los domingos, y había que «montar las imágenes». Una vez terminado «Estudio Estadio» no volvía a casa; cenaba y regresaba a los estudios para montar/grabar el Programa Deportivo Regional, que, presentaba Toni Mestre, y se emitía los lunes. Entre unas cosas y otras, terminaba el curro sobre las 2 de la madrugada y, entonces sí, vuelta a Orihuela, adonde llegaba sobre las 5 de la mañana. Una noche, circulando por la autovía del Mediterráneo y conduciendo a alta velocidad para llegar pronto a casa, me quedé durmiendo al volante. Menos mal que mi compañero de viaje y trabajo, Miguel Ángel Díaz López, estuvo presto y me despertó con un «¡qué coño haces!», obligándome a dar un volantazo para no salirme de la carretera por un terraplén a la altura de Benidorm. ¡«Pa» haberme matao!.

Esa fue mi primera experiencia en TVE. La segunda fue cuando se incendió el Hospital de la Vega Baja, hace unos 11 años. Me enviaron a cubrir la noticia. El edificio fue desalojado y la alarma social fue tremenda. Nada más llegar, y casi sin bajar del coche, se me acercó un tío al que no conocía de nada, me puso un «pinganillo», me dio un micrófono y, sin más, me dijo «estás en directo; habla». ¡Menos mal que fui previsor y llamé al director, Ramón Navarro, para que me pusiera al corriente y no hice el ridículo!. Formo parte de esos 60 años de TVE, ¡que no son nada!. TVE ha demostrado que no es cierto lo que cantaban los Buggles, porque «el video no ha matado a la estrella de la radio, ni a la de la tele». ¡Larga vida a la tele pública!