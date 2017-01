De memoria

A Majo.

Cuando se ocupa un cargo público es difícil generar distancia para analizar algunos hechos de la realidad que participan de lo ideológico y de lo intelectual, y tanto más cuando ello incide en decisiones en las que está directamente implicado tu partido. Por ello he intentado soslayar el interés que las cuestiones de la memoria histórica despiertan en mí. Me decido finalmente a opinar sobre el cambio de algunas vías públicas en Alicante amparándome en el hecho de haber publicado, en este mismo diario, varios artículos sobre la materia a lo largo de las años: esto es la continuación de una larga reflexión. Por otra parte debo reconocer que la lectura de algunas opiniones, tan impertinentes como ignorantes, son un poderoso acicate para regresar a un Alicante que, cada vez más, por imperativos de la edad, bascula entre el recuerdo y el horizonte.

Y en buena medida de eso se trata: de debatir qué hacemos con nuestros recuerdos, personales pero reconstruidos colectivamente y hasta qué punto es legítimo dejarlos como legado de futuro. Los nombres de vías no dejan de ser hitos que van señalando paisajes vitales. Son los nombres de las direcciones, tanto porque a ellos se dirigirán los pensamientos y las ya improbables cartas, como porque dirigen el tipo preferente de significados que la ciudad negocia consigo misma. Desde este punto de vista es imposible que todos los ciudadanos estén de acuerdo con todos los nombres; ni con los caprichosamente acumulados por la historia ni con los que se cambian obedeciendo a decisiones puntuales. Personalmente no estoy de acuerdo con todos las modificaciones ahora aprobadas: algunas me sobran, otras me faltan. Pero ello no impide que reconozca un trabajo preliminar de enorme seriedad y un procedimiento impecable en la decisión democrática. Y esta es una diferencia esencial que algunos deberían tomar en consideración antes de elevar la voz: la inmensa mayoría de nombres que ahora se retiran fueron adoptados sin que nadie tuviera la posibilidad de elevar la voz para defender lo que había antes o para criticar lo que se (im)ponía. Debería bastar este pequeño detalle para que algunos fueran más prudentes. Porque hay algunas imprudencias que suponen seguir escupiendo, literalmente, sobre los muertos enterrados en cunetas y sobre los afligidos perdedores de una guerra y los más afligidos perdedores de una paz siniestra que es la que la derecha española parece añorar de tanto en tanto. ¡Qué bien les sienta el miedo, que es lo que vuelven a sacar a pasear cuando dicen eso de no reabrir heridas! No insistiré en esto porque ya causa aburrimiento reiterar que las únicas heridas que permanecen abiertas fueron las que los propietarios de esas esquinas que algunos quieren conservar celosamente impidieron, con sanguinaria bajeza, cerrar por décadas.

Pero la memoria también tiene memoria. En los primeros momentos del Ayuntamiento democrático se cambiaron unos pocos nombres, los más terribles. Y así llegó al callejero el Ayuntamiento, la Muntanyeta o la Constitución. No se quiso ir más allá. A algunos nos hubiera gustado, pero la prudencia aconsejó paciencia. Creo que fue una buena decisión. Unos meses después se acordó reabrir la cuestión. Perdonen la inmodestia: en 1980 yo era Concejal de Cultura y fui uno de los impulsores de la medida. Durante meses debatimos, todos los partidos, incluida la oposición, la UCD, sobre los cambios. Y se llegó al consenso. Se decidió incidir en las vías más importantes o en los casos más sangrantes, dejando para más adelante otra serie de militarotes, falangistas o batallas. Pero al callejero iban a llegar Machado, Lorca, Picasso, junto con denominaciones tradicionales; Miguel Hérnandez encontraría mejor acomodo. Y desaparecerían impulsores del 18 de julio, divisiones azules y otras barbaridades. Pero no se aprobó, como es obvio. ¿Sabe usted por qué? Alcanzado el consenso se situó en el orden del día de un Pleno que nunca se celebró: el 23 de febrero de 1981. La prudencia era en esa hora aciaga puro miedo por nuestras vidas y por la democracia: los terroristas acampaban en el Congreso de los Diputados y algunos sacaron lustre a sus correajes y a su indignidad en Alicante. Algún día se escribirá toda la historia de esa tarde y de esa noche. Y el miedo, o la prudencia, o déle usted el nombre que quiera, se quedó flotando. Tejero y Armada votaron contra el cambio de nombres de calles. Y ganaron.

Después, ya sabemos, ha habido cambios puntuales, incorporaciones particulares que, en ocasiones, honraron a protagonistas y hechos democráticos y en otras se desaprovecharon, como si el nuevo Alicante desvertebrado encontrara su adecuado reflejo en denominaciones de una postmodernidad trivial, como si la ciudad no pudiera identificarse con los valores democráticos y el nuevo paradigma fuera denominar todo con la vacuidad frívola propia de urbanizaciones vacacionales o con la despersonalización administrativa de los PAUs. Es como si el imaginario conservador-postmoderno hubiera dejado su impronta a base de convencer a muchos de que el mejor remedio para la consolidación democrática no fuera invitar a los valores de la misma Constitución a la que adoran sin descanso y sin piedad -haciendo, comúnmente, una amplia ostentación de desconocimiento de su texto y de su significado-. Invitar también a las biografías, humanas, contradictorias a veces, de los que pelearon por esos valores en circunstancias en las que hacía falta mucho valor moral, en sí mismo ejemplar. Mucho más que el preciso para hacer juegos de palabras burlescas, triquiñuelas leguleyas y emboscadas petulantes que algunos gastan. Quédense tranquilos: un visitante neutral seguirá leyendo una ciudad en la que priman denominaciones patriótico-liberales, repleta de religiosidad, con varones en mayoría absoluta, con un alicantinismo de mejor o peor ley bien representado, con puerilidades desarrollistas bien asentadas e, incrustados, unos pocos referentes a lo que pudo ser y no fue por culpa del fuego y del acero.

El Ayuntamiento ha actuado ahora responsablemente. Entre otras cosas porque es responsabilidad indeclinable de un Ayuntamiento dejar que la Historia fluya: y en ese magma de denominaciones heredadas la única apertura posible a alguna realidad futura que no esté condicionada absolutamente por los más negros hechos de casi un siglo es traer a la vida de las paredes una mínima parte de un pasado más decente y esplendoroso que el que algunos, siquiera sea por pereza, parecen querer dejar intacto. Hablar de falta de prudencia cuando hemos llegado hasta aquí tras 40 años es ganas de insultar más que de razonar. Que a veces la opción moleste es algo inevitable. Pero que a veces hay que optar es también algo inevitable. Lo único que ahora se ha hecho es restablecer mínimamente las condiciones del pluralismo que es un valor constitucional. Lo otro es seguir afirmando la validez de una ciudad de vencedores en la que todos, insensiblemente, seguimos siendo rehenes de la mayor ignominia histórica que ha padecido Alicante, la ciudad vencida.

Una vez enviado este artículo se ha tenido conocimiento de una decisión judicial que paraliza el cambio de placas por razones estrictamente administrativas. Acato la decisión pese a que no llego a entenderla. Pero considero que en nada afecta a la argumentación intelectual y política aquí seguida.