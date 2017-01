Democracia a la carta

Parece ser que el triunfo de Donald Trump en las pasadas elecciones no ha sentado nada bien en ciertos sectores de la sociedad USA. El «establishment» financiero, económico y bursátil, de una lado; muchos medios de comunicación, de otro; el firmamento estrellado de Hollywood, con muy señaladas excepciones, también; el poderosísimo lobby de las minorías, además; y, para terminar, todo el equipo saliente y derrotado de Barack Obama, incluida Hillary Clinton, evidenciando un mal perder impropio de la larga tradición democrática norteamericana. Eso por lo que se refiere a EEUU; pero no todo acaba ahí. En Europa, fundamentalmente sus medios de comunicación, parecen no acabar de digerir en qué consiste la democracia cuando ésta arroja unos resultados contrarios a tus preferencias. Incluso los bustos parlantes que presentan los telediarios ponen especial acento, un pronunciado desdén, unas notas de avinagrado fruncimiento en sus rostros cuando se refieren a Trump. Siguen añorando a Obama -la gran y decepcionante esperanza negra y blanca-, suspirando por su señora esposa (que dirían los horteras) Michelle y llorando incrédulos el batacazo de la vicaria-becaria de ambos, Hillary Clinton, una mujer todo naturalidad, carente de ambición, cercana, cordial, nada fría ni calculadora, de acreditada clase media-baja y amante de las cosas sencillas, como su marido Bill dando clases de francés.

Entiendo que exista un cierto rechazo a la figura de Trump basado fundamentalmente en el principio «goethiano» de las afinidades electivas, en este caso por el tipo de peinado que gusta lucir el nuevo presidente. Pero si las cuestiones políticas o los criterios tenidos en cuenta para la valoración de sus líderes devienen de la estética que nos enseñara Oscar Wilde, dudo mucho que el refinado listón purista lo pasara más de uno o de una. Así, sin esforzarnos demasiado y refiriéndonos a nuestra propia casa, seguro que recuerdan el indómito peinado de Anasagasti al estilo lo que el viento se llevó para nunca más volver a pasar frío; el posibilista y postconciliar cardado de Puigdemont recordando el surrealismo de Magritte en «esto no es una pipa»; o el corte castrense del peinado de Ana Gabriel, líder de la CUP, cual retrato de Tomás Moro que pintara Hans Holbein el Joven. Y si cruzamos nuestras fronteras gusto recordar al peluquero de Boris Johnson, exalcalde Londres y actual ministro de Exteriores del Reino Unido, moldeando los bucles de su cliente como si fuera Daniel el Travieso. Seguro que hay más, pero cedo con placer la paternidad de los hallazgos a la maquiavélica imaginación de ustedes dos.

Y de la peluquería de las estrellas de Hollywood -con Meryl Streep a la cabeza contestataria contra Trump pese a que filmara con Clint Eastwood «Los puentes de Madison»-, nos vamos a la concesión de los Globos de Oro para comprobar que nada cambia. En la pasarela que conducía al evento las estrellas de cine vestían modelos exclusivos de firmas aún más exclusivas cuyos precios pueden superar el millón de dólares. Pues bien, ante esa exhibición de poderío y moda solo al alcance de ellas y otras cuantas millonarias, resulta que las actrices se quejan de que los periodistas les pregunten en esa gala por sus trajes. Habría sido más correcto preguntarles sus opiniones sobre Trump vestidas de vaqueros. Encuentro en el mundo del cine cierto gusto por el esnobismo y la displicencia. Es difícil entender que gente multimillonaria, recreada en los placeres y el glamur, frunza el ceño con tanta convicción para arremeter contra Trump y despreciar de esa forma a los millones de personas humildes que, equivocadas o no, depositaron su voto y su confianza en ese candidato. Las actrices y los actores, después de votar, si es que lo hicieron, terminarían la jornada en una de sus imponentes mansiones discutiendo la bondad de Hillary alrededor de caviar beluga y champagne. Los destripaterrones de Iowa, casualmente el estado donde se encuentran los puentes de Madison, cenarían esa noche mazorca de maíz. ¿Les parece demagogia? Pues lean: Manuela Carmena, alcaldesa de Madrid, dice que cuando va camino del Ayuntamiento recoge con sus propias manos las latas que tira la gente. Conmovedor.

Hay un cierto gusto por recrear el mundo a nuestra medida, por exigir una democracia a la carta, por pretender obsesivamente que todo aquello que no se ajusta a nuestras pretensiones, a nuestro criterio, carece de validez, está viciado irremediablemente. Vean, si no, las manifestaciones y comentarios de tantos políticos y políticas, de tantos medios de comunicación, criticando a quienes cometieron la infamia de votar al PP. «¿Son los votantes del PP cómplices de la corrupción del partido?», se preguntaba un medio de comunicación. O la carta abierta al votante del PP de Risto Mejide: «Me da vergüenza tu voto?»; «Gracias a tu voto la corrupción y la conspiración de Estado, en vez de ser castigada, hoy resulta jaleada y premiada». «El votante del PP: envejecido y derechizado», rezaba un periódico nacional. Y así muchas otras. Qué autoridad moral tan elevada; qué confianza en la razón única, la propia; qué desahogo al etiquetar las convicciones de los otros; que superioridad ética e intelectual; qué sibilina falta de respeto a las opiniones ajenas; qué poca convicción en la verdadera democracia. O qué asco.