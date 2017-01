Amor sin etiqueta

Amor, esa palabra tan increíble que sobrecoge solo de nombrarla? estas Navidades recién pasadas tuve el inmenso placer de ir al cine mucho, con mi hijo, de pasar tardes que hacía años de sofá con él, viendo películas, y compartiendo ratos intensos en estos oscuros tiempos y difíciles momentos que nos ha tocado vivir a muchos por bondad excesiva? y sí, tuve la oportunidad de pasarlos junto a él; y mientras me cogía la mano, me acordaré toda la vida, pase el tiempo que pase, y viendo una peli nueva de Tarzán, me dijo «esto sí son unos Reyes bonitos, mamá, los mejores?». Y solo de pensar en el pobre chaval de 17 años asesinado en Brasil el viernes, se me encoge el corazón. Solo de ver su foto y pensar en el mío, sonriente, haciéndose un «selfie», con toda la vida por delante y solo por el hecho de ser gay, me parte el alma. En estos tiempos, todavía en el siglo XXI la violencia homófaba, la intolerancia y las etiquetas, junto a la vuelta de la represión sexual en muchos países ( léase el caso de Rusia y «flipélo» pero mucho...) es una lacra activa y absolutamente en vigor. Estamos en tiempos de vuelta de fascismos latentes, fruto de una terrible forma de atajar lo que hemos hecho mal entre todos. Estamos de nuevo en un momento en el que no cabe hablar sino actuar. Y con firmeza y sin temblar. Iba a escribir una columna preciosa sobre el turismo, sobre Fitur, la Volvo, el precioso «año que vivimos peligrosamente?» como haría Peter Weir o el año que volveremos a, mientras fletamos los barcos de una increíble vuelta al mundo en octubre, asistir a la vuelta de Blade Runner y con ella, el eterno debate moral de la inteligencia y sensibilidad en los clones o el derecho a la posesión de seres vivos, incluso cuando sean clones o reproducciones ad hoc, el derecho a la vida de los demás o la libertad y el alma en cada ser humano es libre, no de nadie (repito, incluso cuando sus células son fabricación de un «replicante», que ya vamos camino...); y estaba pensando en ese artículo y, precisamente hablando con mis amigos de LGTB y mis «hermanos» de alma gay, con Carlos Lamm en mi cabeza?, y que, fíjate, nadie había pensado nunca en hacer un pasacalles divertidísimo por un Fitur entre nuestros tres puntales, Costa Blanca, Agencia Valenciana de Turismo o ayuntamientos de Alicante, Elche y Valencia, por ejemplo, de esos de color y brillo al estilo de La Troya, pero con nuestro propio sello? Dándole un color brillante púrpura y arco iris a una Comunidad que tiene un turismo increíble «gayfriendly»? cuando, de repente, leí esta noticia arrasadora. Así que, desde aquí, aprovechando este momento de una tragedia más, que solo acompaña las diarias que ya vemos contra mujeres y colectivos «distintos» y «peculiares» en sensibilidad para muchos? desde aquí, hoy, quiero pediros que, como pienso hacer yo, y digan lo que digan, caiga la que caiga y me pongan, o no, a parir (o sí?) para no perder la costumbre (que además cada vez me «pone» más...) colaboréis todos los que no tengáis vergüenza (de esa que no pasa nada por perder) y si sois conocidos más y mejor, a una de las acciones que impulsa la Fundación Eddy precisamente para los jóvenes que sufren discriminación sexual, y ayudemos a concienciar y de paso a crear un hogar para todos los que no tienen madres como nosotras que, si tuviésemos un hijo gay, ya te digo que seríamos las primeras que le buscaría hasta el novio y estaríamos tremendamente orgullosas de lo que él sientan y quieran. En fin, feliz domingo de nueva era.