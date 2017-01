l auto de la jueza sobre el cambio de calles franquistas es un repaso en toda regla al proceder del tripartito de Alicante. No solo asegura que han actuado de manera precipitada, sino, lo que es peor, que han tratado de jugársela a la Justicia al cambiar por las bravas las placas para que si se suspendía cautelarmente la medida, como ha sucedido finalmente, no tuviera efecto. Por querer ir de listillos, ahora tienen que asumir que les digan por escrito que han vulnerado derechos fundamentales, digerir que el PP les haya ganado la mano y pasar el ridículo de tener que quitar las nuevas placas y reponer los antiguos nombres de las calles. Lo que pudo ser una fiesta en Alicante –el cambio de nombre de las calles vinculadas al franquismo para cumplir la Ley de Memoria Histórica–, se acaba convirtiendo en una tortura por no cuidar las formas y no querer ni hablar con la oposición para alcanzar acuerdos, pese a que no se tiene mayoría absoluta. Otro asunto que no sale bien en Alicante.