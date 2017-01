l Orfeón Valencià (antiguo Navarro Reverter) volvió a Alicante después de una ausencia de cuatro o cinco años, ya hemos perdido la cuenta. Y con él la excelencia coral. El Retaule de Nadal llegó con tres semanas de retardo por culpa del temporal del 14 de diciembre. El director Josep Lluis Valldecabres, con el imprescindible Jesús Debón al piano, ofreció un programa exquisito preñado de temas tradicionales y clásicos.

Finalizada la tercera de las piezas Valldecabres se dirigió al público asistente, que abarrotaba la iglesia de Nuestra Señora de Gracia, para agradecer la respuesta y explicar brevemente el programa elegido. Lo hizo en su lengua materna, el valenciano, que pasea con orgullo por el mundo. Al final de la alocución tuvo un guiño para angloparlantes, y apostilló que como todos entendíamos el valenciano, estimaba que no hacía falta traducir al castellano. Fue entonces cuando desde la platea, que diría el crítico, surgió un «noooo» enorme que obligó al bueno de Valldecabres a resumir su intervención de nuevo en castellano.

Así es Alicante. Esto es lo que pasó el primer sábado de enero de 2017 en la plaza de la Montañeta, en un concierto con entrada libre donde un público educado aplaudió y ovacionó hasta el extremo. Y fue cauto durante el discurso. Hasta que le preguntaron. Para quitar hierro al asunto (porque estas situaciones me parecen cualquier cosa menos cómodas), me acordé de mis queridos Gaby, Fofó y Miliki, cuando saludaban con ahínco preguntando a la concurrencia «¿Cómo están ustedes?». Nunca, absolutamente nunca en casi dos décadas, se les escatimó un «bieeeen» muy largo. Pero claro, cuando Valldecabres osó preguntar en Gracia si todos le entendían en su lengua, no se imaginaba que la grada, a estas alturas, clamaría «noooo». Teniendo en cuenta que los miembros del Orfeón vinieron con muchísimos familiares y acompañantes, es más que relevante la proporción de «negacionistas» locales que hubo en el templo.