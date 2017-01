Tradiciones y rebajas

Esta economía, como todas, fundamentalmente, depende del consumo y las rebajas ya son una tradición, irresistible. En crisis, porque seguimos en crisis, al menos un tercio de la población, las tan publicitadas rebajas convocan a multitudes entusiasmadas. Después de tantas fiestas, algunas agotadoras y/o conflictivas (la familia es una organización tan sólida como peligrosa), concurrir a la llamada de las rebajas es todo un alivio. Unos minutos de aventura, al margen de lo cotidiano.

A pesar de la amenaza de la cuesta de enero, tan tradicional también, ¿cómo no ir a las rebajas? Pueden sorprender, algo que no se necesita pero tan barato, objetos que no se sabía que existían. Estas rebajas significan puestos de trabajo aunque sean precarios, provocan ilusiones, tiene su compensación. Andar por el barrio con bolsas de grandes superficies es un momento interesante, pocos vecinos saben que se está en paro y en unos meses se acaba todo tipo de ayuda. Pero la esperanza, se dice, es lo último a lo que hay que renunciar.

Puede que algún comprador, un tanto compulsivo quizás, después se arrepienta, pero cómo disfrutó cuando en medio de la gente encontró algo que le llamó la atención. La culpa, tan presente en nuestra cultura, y en otras, se puede negociar con ella, aunque deje huella. Cuando en las navidades del 2017 se decide ordenar la casa si se es responsable se puede reciclar en el contenedor correspondiente y la vida continúa mientras el planeta se calienta.

Las rebajas, al igual que la lotería de Navidad vienen a ser una dependencia más, muchas veces se compra sólo porque han llegado «las rebajas». Se echa en falta una cultura del consumo necesario.