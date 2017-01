El secuestro de un alcalde

Después de veinte años el partido socialista ha vuelto a asumir la Alcaldía de Alicante, pero lo ha hecho acompañado de dos partidos cuyo propósito es desplazarlo del escenario político

Han tenido que pasar dos décadas para que el PSOE volviese a gobernar la capital de la quinta provincia de España. Ocupar la Alcaldía representa un objetivo mediato para un partido, como el PSOE, con profunda vocación de gobierno, y que, a pesar de numerosos errores que haya podido cometer durante ese periodo, ha estado vinculado de manera inescindible a un proyecto de lucha contra la desigualdad y el progreso de la sociedad. El único enemigo que se encontraba enfrente para poder hacer efectivo ese proyecto no era otro que sí mismo. Si bien, tras las últimas elecciones municipales, y mediando un pacto con otras formaciones políticas, un candidato socialista volvió a ser investido alcalde de Alicante.

Ya he defendido desde esta columna que los pactos parlamentarios son muy sanos para nuestra democracia, pues posibilitan la confluencia de una mayor pluralidad. El pacto de gobierno tiene, además, un plus de exigencia, que estriba en la lealtad entre los pactistas, dado que se comparte un programa de gobierno para, en principio, toda la legislatura. Sin embargo, el gozo del PSOE ha caído en un pozo. Haber asumido la máxima representación institucional de Alicante ha demostrado ser un caramelo envenenado debido a los gestos de deslealtad por parte de los socios que le acompañan en la responsabilidad de gobierno.

Leíamos hace unos días la intención del alcalde de nombrar dos directores generales en los ámbitos de fiestas y comercio, que son, por cierto, competencias del PSOE dentro del gobierno municipal. Sin embargo, desde las filas de Guanyar se ha mostrado oposición a que se pudieran crear las mentadas direcciones. No se conocen motivos del rechazo, más allá de la manida, y mal entendida, austeridad. Y digo mal entendida porque un cargo público, si es eficaz, puede hacer que el Ayuntamiento ahorre dinero. Además, al corresponsable político del gobierno no se le ha oído cuestionar el perfil de los candidatos a sendos cargos, por lo que se puede inferir que podrían hacer un buen trabajo en esas áreas municipales. A pesar de no haber motivos, aparentemente, de fondo, Guanyar se resiste a que se lleven a cabo esos nombramientos. Se trata de una confusión premeditada. Recuerdo una entrevista reciente al concejal delegado de Urbanismo, de Guanyar, respondiendo sobre el asunto de Ikea, y dijo que poco le importaba lo que hiciera el alcalde, pues suya era la última palabra. Pues bien, la organización de la Corporación Local y la planificación de los recursos humanos es competencia del alcalde y, en su caso, del concejal delegado de Recursos Humanos, integrantes ambos del PSOE, por tanto, siguiendo el mismo razonamiento del representante de Guanyar, la última palabra sobre el nombramiento de los dos directores generales de fiestas y comercio la debería tener a quien compete, en lugar del concejal de Urbanismo. Excluida, en conclusión, la razón competencial, la intención de Guanyar va más allá.

En efecto, el premeditado rechazo de Guanyar coloca al alcalde a los pies de los caballos de Compromís, que aprovechará para vender muy cara su posición. El resultado no será otro que el desgaste del alcalde y, por ende, del PSOE, que es lo que realmente motiva a los socios del gobierno municipal.

Después de veinte años el partido socialista ha vuelto a asumir la Alcaldía, pero lo ha hecho acompañado de dos partidos cuyo propósito es desplazarlo del escenario político para ocupar su lugar. La deslealtad de unos sólo podrá ser contestada con liderazgo social y, para ello, no hay que dejarse enredar en todos los despropósitos provocados con intencionalidad manifiesta. De hecho, la mayoría de conflictos mediáticos tienen la firma, ya sea Guanyar o Compromís, con el fin de golpear, en todo caso, en la cara del alcalde.

El alcalde, y el PSOE, debe encaminarse, sin dilación, en ese liderazgo social a partir de propuestas de calado e integradoras, que trascienda de esas deslealtades.

Por cierto, el PP no debería frotarse las manos, pues éstas pueden ceñir las mismas bridas.