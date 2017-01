El paro baja y sube la precaridad

El paro ha bajado, en 2016, en 390.534 personas. El mismo día, el CIS publica que, para los españoles, su principal problema sigue siendo el paro y que, además, la preocupación por el mismo afecta al 74,7%, habiendo aumentado en 1,8 puntos sobre el barómetro anterior. Baja el paro y aumenta la preocupación sobre el mismo.

La causa no sólo hay que buscarla en que aún estamos lejos de haber salido de la crisis sino en la forma que se está saliendo de ella. La bajada del paro se hace a costa de un aumento brutal de la precariedad. En diciembre de 2016 el 93% de los contratos firmados han sido temporales y gran parte a tiempo parcial. Para conseguir ésa bajada del paro en 2016 ha habido que firmar casi 20 millones de contratos, de los cuales más de 18 millones eran temporales, lo que supone el 91% y de los cuales la duración media es de 51 días, la más baja en una década. Son datos del Ministerio. La fragmentación y pérdida de calidad en el empleo se ha disparado. Algo lógico, por otra parte, si tenemos en cuenta que los mayores aumentos en la afiliación a la Seguridad Social, en 2016, se han dado en la hostelería, con 77.408 nuevos afiliados y el comercio, con 76.090. Dos sectores muy ligados al turismo en un año excepcional, pero muy coyunturales y poco estables.

Otra consecuencia de esta situación, producto de la reforma laboral que aprobó el PP en su día, es el continuo empobrecimiento de la clase trabajadora. Ser «mileurista» es un sueño casi inalcanzable para muchos, especialmente los jóvenes. Los contratos temporales y a tiempo parcial servirán para maquillar las estadísticas, pero no solucionan el futuro de los afectados. Los ingresos no permiten ni independizarse a unos ni sobrevivir decentemente a otros. Y, por supuesto, la Seguridad Social, recibe pocos ingresos por cuotas ya que se declara muy poco.

Y lo que también ha bajado en 2016 es el índice de cobertura de los parados. Los datos oficiales nos hablan de que sólo el 55,66% percibe alguna prestación. Y la gran parte es asistencial con cuantías de 426 euros al mes. Aquí no se llega ni a «semimileurista». Y aún dice Rajoy que su reforma laboral no se toca, que gracias a ella nos recuperamos. Y se permite amenazar a sus socios de hecho: PSOE y Ciudadanos con que no le molesten mucho en este tema, que si acaso puede cambiar alguna coma y poco más para cumplir.

Es lo que acaba de hacer con los pensionistas. Una subida del 0,25%. Aunque la inflación haya subido el 1,5% y suponga perder 1,25% de poder adquisitivo. No ha sido el primer año con esta subida ni será el último. Son las consecuencias de haberle dejado gobernar de nuevo. Y, cuidado, que nos amenaza con que quiere estar 12 años por lo menos. Tal vez sea para no tener que jubilarse y pasarlo peor. Si las encuestas no le van mal y parte de la oposición se porta mejor que alguno de los suyos, para qué va a dejar de ser el que siempre fue.

Además, con una subida de dos euros mensuales para muchos pensionistas, se evitará el derroche. Hay casi 900.000 pensionistas de jubilación, en el régimen general, un 22,20% del total, que tienen una pensión media de 624 euros y, en el de autónomos, hay casi 500.000, el 37,5%, que están en 631 euros. Tanto CC OO como UGT habían pedido a los partidos que apoyaran, para 2017, una subida mínima del 1,2%, antes del dato de diciembre, y volver al Pacto de Toledo. El PP se negó y se ha salido con la suya, lo sorprendente es que alguno de los partidos que dijo apoyarla haya hecho después tan poco para forzar al PP a adoptar medidas más justas.

Con razón dice Rajoy que prevé una legislatura larga y fructífera. Tiene que hacer esfuerzos para disimular su satisfacción. El tripartito que, de hecho, hay en el Congreso le permite gobernar como si tuviera mayoría absoluta. Desprecia opiniones críticas e impone sus criterios: a Trillo no lo cesará, si se cambia será porque hay que cambiar a 70 más, no por su responsabilidad en el Yak-42, además ya se le premió en su día con la embajada de Londres.

Si queremos que esto cambie, es posible hacer las cosas de otra manera.