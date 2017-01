Desde pequeña he sentido un impulso irresistible por ayudar a los demás. Es el mismo que mueve a mucha gente hacia la solidaridad y la cooperación. Es el amor, la fuerza más poderosa con la que cuenta el ser humano para realizar las mejores acciones de este mundo. Cuando aparece, ni el miedo, ni el egoísmo le hacen sombra. Es lo que me empujó a estudiar derechos humanos cuando nuestro país abandonó a miles de familias a su suerte durante la crisis. ¡Cómo no!, con una clase política elitista que llega al poder y se perpetua de la mano de los grandes lobbies financieros. Estudié con el espíritu idealista de una veinteañera que quiere cambiar el mundo y cuando terminé tuve dos opciones, luchar por los derechos de otros o volver a luchar por los derechos de las personas de mi país. Esas cuyos nombres desconozco, pero cuyo dolor siento junto al mío cada día porque los que tenían que cuidar de su pueblo nos traicionaron. Así que volví. Desgraciadamente el activismo se fue debilitando mientras la clase política no daba su brazo a torcer. Es lo que tiene vivir en una burbuja donde el dolor humano no importa mientras no se pueda transformar en interés económico o ventaja electoral.

Pero la sociedad civil comenzó a organizarse y convencerse de que el poder podía alcanzarse y usarse de forma humana y responsable para gobernar por y para la gente. Por eso entré en política, me presenté a las elecciones y luché para ser concejala de Acción Social y Vivienda. El día que juré el cargo recuerdo lo feliz que estaba. Creía que podría ayudar de verdad, transformando la tristeza por el sufrimiento humano en fuerza de cambio. Tuve miedo al principio, ingenua, pensando que podía estar sola. Pero entonces las descubrí. En primer lugar, a personas excepcionales que son los funcionarios y sobre todo funcionarias (muy superiores en número) de Acción Social. Además de excelentes profesionales, son maravillosos seres humanos que dedican su vida a servir y ayudar a los más necesitados. Tenían tan clara su vocación que ni siquiera la nefasta gestión política de gobiernos anteriores había conseguido acabar con su determinación.

En segundo lugar, tuve la inmensa suerte de conocer a la mayoría de organizaciones sociales que trabajan en nuestra ciudad. ¡Cómo os admiro! Descubrí que Alicante es increíblemente solidaria. Hay cientos de personas que voluntaria y anónimamente dedican su tiempo a ayudar a otras. Organizaciones que se dedican a la inclusión social, diferentes capacidades, menores, mujeres, personas mayores, enfermos... Si bien hay mucha gente que necesita ayuda, estoy orgullosa de que haya todavía más gente dispuesta a ayudar, y de que las familias, la amistad y la solidaridad sean la red social más fuerte que existe porque se nutre de amor. Aprendí que sois vosotras la verdadera razón de que, a pesar de las nefastas políticas sociales, miles de familias hayan podido resistir la crisis. Que los distintos gobiernos hayan abusado de vosotras, cada vez con más recortes abandonándoos a vuestra suerte, porque sabían que aguantaríais pues la fuerza del amor y el sacrificio por los seres queridos es superior a la falta de recursos, es la mayor violación de derechos humanos y el máximo abuso de poder que se ha cometido en nuestro país. Frente a esto, debéis uniros y cooperar, sin que os hagan caer en la trampa de competir por los recursos. Y la ciudadanía debemos apoyaros y exigir gobiernos responsables que garanticen unos servicios sociales universales y de calidad. Eso son derechos fundamentales, no privilegios como quieren hacernos creer.

Muchos me acusan de quedarme por el sillón, cuando a mí el polvo rancio de la política me da alergia. No han entendido que no me voy a ir porque no he llegado hasta aquí para nada, que hay muchos que creemos que sí se puede y se debe, y que lejos de sentirme fuera de lugar, los que están fuera de lugar son los que han intentado desde el principio quitarme de en medio. Me siento orgullosa de afirmar que me ha elegido la ciudadanía con mi nombre y apellidos, ha creído en mí y en que hay un sueño posible, y lucharé por ello hasta el último día de esta legislatura. Quien quiera malinterpretarlo es muy libre, ya no me afecta. Porque hay cosas que como decía aquella famosa frase no me impiden ver el bosque ni el horizonte de todo lo que he creído desde pequeña. Soy un número más dentro de los miles que trabajan a diario para conseguir que las personas sean lo primero. Y mientras eso no ocurra, mi trabajo no está terminado, y el vuestro tampoco.

Alicante es una ciudad muy solidaria, y por eso debemos seguir luchando y apoyando a todas estas personas que cada día trabajan por los demás. Gracias a todas, de corazón. Me parecen muy bien las marcas turísticas y comerciales, pero además me gustaría que la marca que en un futuro identifique a nuestra ciudad en el mundo pueda ser también #AlicanteCiudadSolidaria.