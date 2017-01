El mayor error urbanístico: la estación del ferrocarril

Elche nunca ha tenido una buena estación de ferrocarril. La que conocí de niño era un edificio provinciano y carente de interés. Nada que ver con las grandes estaciones como la de Valencia, que llevaron, mediante el uso del hierro mezclado con la decoración modernista, hacia nuevos hitos arquitectónicos. La situación de la estación tampoco fue afortunada; fue consecuencia de un trazado del ferrocarril que constituyó uno de los errores que más han condicionado el desarrollo urbano de esta ciudad. Tal vez, la estación debió ubicarse en el llano, al sur del convento de San José, de tal manera que propiciara el crecimiento de la ciudad hacia la margen derecha del Vinalopó y en dirección sur. La situación al norte de la ciudad dañó profundamente al palmeral. Aquella época carecía de unos principios proteccionistas como los actuales, pero no encuentro respuesta al porqué ubicar la llegada del tren hasta un punto alto y no en el llano de la villa. He leído además que esto se hizo contra el parecer de los ingenieros del ferrocarril que mantenían que supondría un sobrecosto de explotación aquella innecesaria subida, con pendientes duras para las locomotoras de entonces. Resultaba necesario además un puente mucho más costoso que otro trazado en la zona baja.



Con todo ello, se obligó a la línea férrea a cruzar entre los palmerales, situando la estación justo en el centro del palmeral. Consecuencia: el Palmeral fue partido por el nuevo trazado, además de que para unir estación y ciudad se trazó un paseo-salón produciendo otra hendidura entre los palmerales.



Hay que señalar que en el campo del urbanismo la vía no supuso un límite al crecimiento sino que se permitió a la ciudad crecer hacia el norte de Carrús. Como consecuencia, durante años el ferrocarril fue una barrera que dividió la ciudad entre los que vivían arriba de la vía y los situados por debajo. La modernidad a Elche llegó en los años en los que fue alcalde Vicente Quiles. Sobre todo con un proyecto importante: enterrar ese grave error que había sido el trazado de la línea del ferrocarril.



Por contra, la estación todavía resultó de peor calidad que la anterior: fue un apeadero subterráneo, sin condiciones de accesibilidad, mal ventilado y con una estética de novela negra londinense. Hoy han procedido a un ligero lavado de cara, pero la estación sigue careciendo de atractivo.



En los tiempos que corren, al amparo del AVE, se ha planteado otra vez el problema del trazado ferroviario en nuestra ciudad. Y, nuevamente, creo que vamos a incurrir en errores ya cometidos en el pasado. Concluido el momento de reivindicar una estación provincial común para largas distancias nos encontramos con un trazado ferroviario ya avanzado con soluciones harto diferente para Elche y para Alicante.



Mientras que Alicante ha apostado por una estación en el centro de la ciudad, Elche va a contar con una estación en una posición excéntrica, justo en los lindes del municipio con Crevillent. Además, aduciendo falta de recursos la estación se ha degradado, dejando en el olvido el primer proyecto y realizando otro de calidad muy inferior. De este modo se ha pasado a un simple apeadero conectado mediante algún medio mecánico con una pequeña estación situada unos ocho metros por debajo del nivel de la vía. Solo podemos decir que se trata de un proyecto muy deficiente.



Además, hay que señalar que la nueva estación contiene problemas graves de urbanización y accesibilidad. Se sitúa en un punto del campo de Elche colmado por edificaciones industriales y actuaciones infraestructurales, pero carente de urbanización. Se trata de un suelo no urbanizable que cuenta en pocos metros con actuaciones tan contundentes como la autovía y la vía férrea. Estas obras han nivelado el terreno según sus propias necesidades, quedando muy por encima de la cota natural. La situación creada conduce a que la estación y el aparcamiento quedan muy por debajo del nivel del trazado del ferrocarril.



La estación, aparte de confundirse con otra fábrica de la zona está hundida, sin visibilidad. Frente a esta condición, es necesario que el Ayuntamiento trace una urbanización que provea de acceso y servicios a una zona de importancia estratégica para el municipio.



Un problema distinto es el futuro de la actual estación de Elche. Sabemos que ante la falta de demanda por el AVE la estrategia de Renfe consiste en suprimir servicios y líneas hasta concentrar la demanda en las nuevas actuaciones. ¿Y qué sucederá con la estación de Elche? Caben dos opciones: que se elimine o que quede convertida en estación de cercanías.



Resultaría importante que el Ayuntamiento luchara por mantener la estación actual, aunque fuera para cercanías. De esta manera al menos tendríamos una conexión con la estación del AVE.