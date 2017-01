Cómo os gustan las historias de futbolistas borrachos, pero solo si son de otro equipo o si os las cuentan veinte años después de haberse producido.



Los habituales sabrán que de vez en cuando asomo por el pub Waticano, y sabrán también que allí el amo es Pedro Alcañiz, otrora futbolista. Su carrera se podría resumir diciendo que subió al Villarreal y al Valencia, y bajó al Castellón, pero para disimular mantiene un escudo albinegro en lo alto, y nadie dice nada al respecto para que no se enfade, que es algo que ocurre con cierta frecuencia.



El caso es que por esa barra he visto desfilar jugadores de varias décadas, en activo y en pasivo, de aquí y de fuera, campeones del mundo o tuercebotas de barrio, y a ninguno he visto lo que se dice incómodo en el paisaje. Hace poco Pedrito me dijo que había ido Paco Botella, y yo conté lo que siempre cuento cuando alguien me habla de Paco Botella, que es algo que ocurre con menos frecuencia. Yo era un niño melón y Botella jugaba en el Murcia con su melena rubia, inconfundible en los cromos, y en un Estudio Estadio cacé puntual los resúmenes como cada noche de domingo. Botella tiró un penalti, lo marcó y el árbitro mandó repetirlo. Botella lo volvió a tirar y lo falló, le pegó al palo. Era la primera vez que yo veía algo así, lo de repetir un penalti. Probablemente también era la primera vez que veía a un rubio con melena, y más en el Murcia, pero ese es otro tema. No recuerdo la última vez que vi algo por primera vez.



La primera vez que vi beber a un futbolista fue a Mario Rosas, pero hace tanto tiempo que cualquier posible delito seguro que ha prescrito. Me atrevo a asegurar que yo en cambio no era el primer periodista al que Mario, promesa juvenil como pocas y aprendiz de Figo y Guardiola en la noche catalana, veía beber en un garito. Alcañiz nos regaló a colación una de sus frases célebres: «el problema del Castellón es que Mario borracho es mejor que todos los demás juntos, y el problema de Mario es que lo sabe».



También era mejor que los demás, en la prehistoria etílica y en el Castellón, Igor Dobrowolski, otro ejemplar de la misma especie. Alcañiz aquí se enfada porque era amigo y jura que hay mucha leyenda con el soviético, pero luego se le escapa no sé qué de una comida y una botella de vodka que Dobro se pimpló él solo, lo típico.



Dobrowolski se fue después al Atlético de Madrid. Un día le preguntaron si había sido el revulsivo del partido contra el Logroñés. «Yo solo entiendo por revolución algo que he visto algunas veces en televisión», explicó, muy serio, «y fue en octubre o noviembre de 1917, no sé si socialista o comunista. Eso es revolución. En mi caso solo sustituí a Kosecki».



A Dobro lo retengo en mi memoria igual que a Parejo: melenudo, ensortijado y aflamencado. Con un punto maldito. Héroes trágicos con la virtud de estar donde y cuando no toca, por costumbre, sin poder evitarlo, más rentables para la literatura que para sumar puntos en el barro. Si Parejo levanta a este Valencia contra natura, habrá conseguido un milagro que nadie valorará en su medida. Porque Parejo ha crecido en el fútbol con el discurso propio de clubes ricos: ese que afirma que si el balón lo tienes tú no lo tiene el rival, un cuento bonito. Pero al Valencia le aguarda ahora otro tipo de lucha, más prosaica que lírica, donde cabe mejor aquella frase que José Antonio Naya, un técnico de otra época y de otra vida, dedicaba a sus centrales: «si el balón está en la grada, ni lo tiene el rival ni está en nuestra área».