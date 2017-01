Disgregaciones

Aún nos preguntamos el porqué del triunfo de Donald Trump. Se dice, no sin fundamento, que ha sido el voto de la ignorancia, del racismo, del sexismo y la islamofobia, el voto de una clase media y ex-trabajadora que ha sido arrasada por causa de la globalización. El caso es que más de un sesenta por ciento de la población de los estados rurales ha dado su apoyo a Trump, pero tal vez las causas concretas de lo sucedido pasen desapercibidas.

Robert Leonard, en un reciente artículo publicado en el New York Times, revela algunas claves que tienen, a mi modo de ver, un gran interés. Se olvidan, dice Leonard, las profundas diferencias culturales, ya enraizadas, entre el mundo rural y el mundo urbano. De hecho, son mundos fundamental y filosóficamente separados. En el mundo rural predomina una visión cuasi-religiosa, liderada por iglesias protestantes y políticos-predicadores, que parten del supuesto de que el ser humano es malo por naturaleza (no bueno, como afirman los demócratas). Para la gente de las pequeñas ciudades rurales, los demócratas como Obama, Hillary, etc., con sus ideas y comportamientos liberales son verdaderos personajes diabólicos. Perciben realmente que se encuentran en una suerte de estado de sitio. Constatan que en las grandes ciudades, de mayoría demócrata, es donde se hacen las leyes, se dictan los impuestos, se construyen grandes autopistas, hay excelentes servicios, inversiones, trabajo, y es donde se fijan las directrices educativas que sirven para adoctrinar con arreglo a los cánones demócratas (es decir, liberales o socialistas), mientras que en el mundo rural las carreteras son intransitables, nulos los servicios, a no ser los del voluntariado precario, sus impuestos van a parar a las grandes ciudades y la gente se marcha de allí al no tener futuro. Esta gente, dice Leonard (que es un destacado periodista que les conoce muy bien, porque vive entre ellos, aun siendo él mismo demócrata de toda la vida) es conservadora, cree en el trabajo duro, la familia, los militares, la autodefensa armada, en Jesucristo y en Trump, y considera abominables la homosexualidad, el socialismo, la inmigración y el aborto: de hecho confía en que Trump, como ha prometido, nombre al magistrado del TS que revierta la doctrina Roe v. Wade, que abrió la puerta al aborto en EE UU.

Se configuran pues dos sociedades, dos pueblos, que difícilmente pueden formar uno solo. Ya sucedió algo parecido con el brexit en el Reino Unido, que expresó el rechazo al cosmopolitismo elitista del establishment londinense y de otras grandes ciudades, sectores y corporaciones del Reino Unido. Y por otra parte, vemos que determinados núcleos cosmopolitas querrían, como en California, o en Baviera (donde un pequeño partido ha planteado un referéndum independentista, inadmitido por el Tribunal Constitucional), o en otros muchos estados, irse por su lado. Se trata, pues, de un fenómeno de disgregación o desgarro de las sociedades ricas que se ha instalado en esta década y media que llevamos del siglo XXI.

Si atendemos a lo que dice una cierta escuela de análisis, la época postmoderna, en la que el proceso de globalización se combinaba con la proliferación de las diferencias, de los distintos sujetos con sus respectivas identidades, ha pasado de largo, y lo que se dibuja, más bien, es una época de desgarros, de disgregación, de poblaciones incomunicadas. Y que este es el terreno abonado para que prospere toda clase de fundamentalismos, religiosos, populistas y neo-nacionales (el neo-nacionalismo es una especie de religión laica), a lo que contribuye, en primer lugar, como amalgama, la amenaza terrorista que se desprende de los movimientos yihadistas, y los desplazamientos masivos de migrantes.

Si esto es así, no es un buen camino tachar a estos sectores conservadores de palurdos ignorantes y extraviados sin más, mientras alardeamos de nuestra propia superioridad intelectual y buen sentido.