Los cinco de Ciscar

El pasado miércoles, consumada la espantà de Prandelli y unos días antes de la dimisión –tarde y mal– de Jesús Vicente García Pitarch, Layhoon se reunió en un céntrico restaurante de Valencia con algunos de sus asesores más próximos. Apenas habían pasado unas horas de la debacle copera contra el Celta y posterior incendio en la avenida de Suecia. Un gabinete de crisis en toda regla, vaya. Sobre el mantel, en teoría, la acuciante decadencia deportiva e institucional que azota al Meriton CF, antes conocido como Valencia. Los comensales que acudieron al ágape con la egregia presidenta ejecutiva fueron los siguientes, tomen nota: Anil Murthy, Juan Sol, Auxiliadora Borja, Salvador Martínez y José Luis Zaragosí. Por extraño que les parezca, habida cuenta de su pública inclinación por todo lo que tenga que ver con la jalanda y el Vega Sicilia, Kim Koh no estaba. Es raro, pero no estaba. Digo yo que sería por causa de fuerza mayor. De otra forma no se entiende.

A lo que iba. Exceptuando a Juan Cruz Sol, muy posiblemente el nombre de los invitados al almuerzo no les diga gran cosa. Sobre todo a los lectores profanos. Así que hagamos las presentaciones, es importante que todos ustedes sepan quién/es susurran al oído de la primera dama.

Empezando por el último en llegar. Anil Murthy es un ingeniero electrónico al que Peter Lim tiene enchufado en el Valencia tras un periodo de cuatro años como diplomático del gobierno de Singapur en París. Auxiliadora Borja, experta en Derecho Laboral y Seguridad Social, es secretaria del Ilustre Colegio de Abogados de Valencia. Salvador Martínez, ejecutivo en grandes empresas del sector cerámico (Lladró) y la automoción (Rockwell), actualmente es director general del grupo empresarial saudí Obeikan. Zaragosí, uno de los firmantes de la venta del VCF, es Licenciado en Medicina y Cirugía por la Universitat de València, especializado en digestivo. Hablamos, como pueden comprobar, de verdaderos profesionales y, en algunos casos, de eminencias en lo suyo. Y estas tres palabras encierran el gran drama actual del club al que antes conocíamos como Valencia CF: en lo suyo.

Con todo el respeto (pese a los mítines en Mestalla, Auxi), pregunto: ¿qué narices saben todos/as estos/as señores/as de fútbol al máximo nivel? Con asesores así es comprensible que el becario Neville llegara a primer entrenador o que Alesanco, al que alguien debería haber echado de Paterna hace meses, ahora se dedique –aunque sea de forma interina– a gestionar los fichajes de la primera plantilla en el mercado invernal.

Les propongo un ejercicio de imaginación. Un simple cambio de nombres. Piensen en Lay Hoon analizando la derrota contra el Celta, la continuidad de Voro o el valor de mercado de Zaza con Ricardo Arias, Javier Subirats, Fernando Gómez, David Albelda y Juan Sánchez. ¿De verdad es tan difícil? Si Peter Lim no reacciona, tendrá que malvender. Antes o después. La ira de Mestalla no se apagará con simples dimisiones de directores deportivos florero y/o presidentas ventrílocuas. En fútbol, casi cien años de historia pueden más que cualquier magnate. Parece mentira que en Singapur aún no se hayan dado cuenta.