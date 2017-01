Estos reyes no me esperaba más regalos que el más grande. A veces perdemos la distancia de la realidad, de las cosas? y quizás eso durante los años de muchas alegrías económicas nos pasó a casi todos en este Occidente a veces tan fagocitador de almas? nos quedamos en la cáscara, en el glamour de los objetos y perdemos, sin darnos cuenta lo que la misma Coco Chanel destacaría como lo más imprescindible, «la elegancia insustituible del alma», el glamour se viste de ella, lo chic es ese «charme» que dan la serenidad de la sabiduría junto a una buena dosis de cuidados, eso está claro, y desde luego sería muy burgués no decir que sin un mínimo de dinero o, tal y como están las cosas, un mucho de dinero? se podría decir todo esto. Está claro que donde no hay ni para un bocata de chorizo, o no hay techo ni agua ni luz, poco se puede sentir ese mínimo, siquiera, del valor de la elegancia de una gran alma? pero partiendo de esa base, de esos mínimos, la vida nos da sorpresas que revelan lo verdaderamente imprescindible y separan lo absurdo de lo esencial. Está claro que mi gran regalo es seguir vivita y coleando, esforzado «coleo» todo sea dicho de paso, porque vaya tela?, pero vivita? que no es poco y con cuerpo de batalla, de ganas de hacer, hacer y hacer? y desde luego de soñar. Y así me he chocado con El vendedor de sueños, esa obra genial de Augusto Cury, que me reconcilia con la vida misma y, como al personaje, me da alas de rebeldía, de vida y más vida, de no conformarme con nada, porque esa nada no da nada y, sobre todo, consciente de que, por encima de cualquier cosa, estamos los seres humanos con nuestros anhelos, nuestras vidas, nuestras pequeñas obras y lo que eso significa, nuestros hijos, hermanos, amigos, perros, gatos, familia, y toda la humanidad. Gracias Nerea Belmonte por ser mi amiga y habérmelo puesto en las manos. Pero ha habido más regalos. Regalos en forma de vueltas de amigos, de librerías como las que tiene mi calle Quintana llenas de cine, discos antiguos de vinilo, al lado de un montón de panaderías y pastelerías divertidas, restaurantes de diseño y nueva cocina, «remember» de bares como la Bejarana ahora transmutada a la «movida» musical de los 90 «again»? o las lavanderías rollo NY de lavado colectivo a son de música y un montón de aparatos? chinos de encargo, colombianos de comerse los dedos ricos ricos? o lo último, hasta un cross fit al ladito (Luceros Cross Fit) donde entra y salen deportistas corriendo como locos y haciendo sesiones trepidantes (yo de momento sigo en mi Cosmopolitan de diseño, dado que horarios no tengo? por desgracia?). El pequeño comercio, que se lo digan a Jaime de Las Tapas en Benito Pérez Galdos, es un logro titánico. El Viejo Zapatero es lo más, con musicón de buena mañana y lleno de gentío alrededor, con los muebles de diseño enfrente y Salazones Quintana justo al lado oliendo a cosas riquísimas? Estos días he sabido que el pequeño comercio de Alicante y nuestra provincia va superando el bache e incluso al comercio de franquicia y la gran superficie por el camino? Ese es el sueño, ese es uno de los sueños que el vendedor seguro va propagando. La humanización de todo al servicio de todos, sin perjuicio de que, además, me encanten los multicines y los centros comerciales, pero todo, todo puede ser y vivir y seguir? Estos Reyes además me han traído también la vuelta de una gran persona, Joana Caparrós, de Women Together y Moda para el desarrollo, la cercanía de la apertura de la Volvo Ocean Race, a dos pasitos de arrancar Alicante Puerto de salida 2017 ya? y por si fuera poco en breve Mercedes Fashion Week con el décimo aniversario de Ion Fiz y en Londres de súper Emilio de la Morena. Currar a tope con la salud por delante y como mis amigos emprendedores, con alegría porque lo más importante, eso, sigue entre nosotros, nuestro alma. Gracias Manuel Valero, Antonio García, Sergio Vázquez Fraile, Alejandro Rico, Sigfrido Aguado, Javier Espadas, Luis Sans, Gabriel Segura, Manolo Arenas y muchos más, todos los que en estos años habéis creído en mí, como mi desaparecido Pepe Botella. Con orgullo os quiero. Feliz domingo.