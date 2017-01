Entre las predicciones de los expertos del "Financial Times" para 2017 destaca una que no parece imposible y es que el euro va camino de alcanzar la paridad con el dólar por primera vez en 14 años, es decir prácticamente en la historia de la moneda única europea. Ello, según los analistas, ayudará a la eurozona a mantener una recuperación y a aumentar la competitividad de sus exportaciones. El aumento de los tipos en Estados Unidos llevará a que el algún momento del año el dólar y el euro valgan lo mismo.

Los periodistas expertos en economía consideran también que el precio del barril de petróleo se mantendrá por encima de los 50 dólares, algo que parece bastante probable; que no habrá un impago de la deuda en Venezuela para evitar que los acreedores se apoderen de los cargamentos de crudo; que el Estado Islámico caerá en Irak y Siria pero seguirá con su ofensiva de atentados terroristas globales, y que Trump se contentará con colocar unas vallas simbólicas en la frontera de México en vez de levantar un muro. Todo esto no es que parezca razonable pero sí creíble.

Donde la bola de cristal del "Financial Times" inquieta es en las predicciones electorales, porque si este año se comporta como el anterior cabe sospechar que sucederá todo lo contrario a lo previsto. Los periodistas adivinos coinciden en que Marine Le Pen no ganará las elecciones presidenciales en Francia si bien matizan que la posibilidad existe. Creen que la apuesta de la líder de la ultraderecha nacionalista por el franco disuadirá a los ahorradores. Ángela Merkel, en cambio, sí volverá a ganar las elecciones de otoño en Alemania con la probabilidad de que el partido nazi entre a formar parte del Bundestag. La gobernabilidad no será tan fácil pero Merkel podrá solucionarlo, dicen.

En resumen, supuestos creíbles e indicios pánicos de revertirse el vaticinio electoral como ya sucedió con el Brexit y Trump.