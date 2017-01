Todas las mañanas mi hijo Miguel nos enchufa a todos con el rapero malagueño Foyone. Estas últimas semanas el estribillo más recurrente es el de «más Pato Donald, menos Donald Trump». Este cantautor moderno nos adentra en la misma miseria en la que nos vemos reflejados todos los que nos miramos en la rabiosa actualidad.

Si este año ha de traernos algo, que no sea de la mano de las redes sociales del electo Trump. Este pequeño-mayor adolescente que han votado los americanos para acojonarnos dará minutos de gloria. Me juego diez a uno a que este no acaba la legislatura. El Congreso americano tiene la figura del «impeachment», que logrará, después de que Trump cometa algunas tropelías, apartarlo del poder. Al tiempo.

Pero lo verdaderamente dramático es el por qué ha ganado el personaje este. Y es la misma pregunta que se puede hacer uno cuando vemos por qué ha ganado Rajoy con un sinfín de corruptelas acechando su partido. Y seguramente porque la gente prefiere «más Rajoy, menos Pablo Iglesias». Al final el resultado electoral es lo más parecido a una suma cero. Lo que uno gana es para que el otro no lo recupere. La pregunta no es por qué votan a Rajoy, o a Trump, sino por qué no votan a sus alternativas.

Y eso tiene que ver con la confianza o con el miedo. Cuesta desmontar algunas de las medio verdades arribadas en esas redes sociales, que hasta los rusos manejan a su antojo. Ya no es que dé miedo este mundo, es que lo controlan los de siempre. Luchar democráticamente desde abajo sólo es posible desde una ejemplaridad que roce la paranoia. Que la gente nos vea, a los políticos, como gente normal, sacrificados al bien común. Pero, queridos lectores, ser político hoy es una gran putada. Es mucho más cómodo no tener que aguantar a una banda de descerebrados intentando medrar para bien vivir de esto de la política.

Algunos de los que votan a Trump preferirían votar al Pato Donald, pero se dejan engañar por los cantos de sirena de una economía irreal. Se dejan dominar por una algarabía infame contra los inmigrantes. Se dejan atraer por unas soluciones populistas que en Europa, y no digamos en Latinoamérica, sólo han traído más miseria de la que pretendían combatir.

Estar en política es un fastidio si no te pones la piel de elefante que lleva Rajoy. Porque siempre hay alguien que querrá subirse al carro en el que poder vivir, porque fuera hace mucho, pero que mucho, frío.

Un mundo convulso nos espera. Y usted, querido lector, tiene que hacerse responsable de lo que quiere dejar a sus hijos. ¿De dónde se cree usted que salen los políticos? De la misma escalera, de la misma calle, de donde vive usted. Y usted puede ser uno de ellos. Ya sé que es un engorro. Y que se tienen que aguantar mediocres y «chupasueldos» que no tienen donde caerse muertos. Y recibir golpes mentirosos de aquellos que quisieran una política donde ellos sólo pudieran hacer lo que hacen, cobrar, y que pase el siguiente.

Pero votamos libremente. Pero votamos y cada uno de nuestros votos puede hacer virar la situación. Lo que yo le pido a este año es la sensatez política para que cada vez más gente se comprometa políticamente. Ya sé, y ya dije, que es incómodo. Pero más incómodo y atroz es ver encaramados a puestos políticos a gente que no pasaría el primer examen de la EGB antigua. ¿Quiere usted dejar esto en manos de los que no quieren que usted entre en política?

El mismo Foyone se aventura en otra de sus rimas: «pal dos mil veinte, Foyone Presidente». Pues eso. Que pal dos mil veinte no, pero en el 2019 tenemos que votar a nuestros alcaldes, a nuestros diputados autonómicos y a nuestros representantes en Europa. No quiero que el Pato Donald nos gobierne. Tampoco un Trump cualquiera. Porque populistas baratos sólo mejoran las rimas de los raperos. Y un buen rapero siempre es mejor que un mal presidente. Ni Pato Donald, ni Donal Trump. Usted es la solución. Sí, no mire para otro lado.