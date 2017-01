Frotándose las manos

Cuando las barbas de tu vecino veas afeitar, pon las tuyas a remojar. Cuestiono la veracidad del refrán: no es de aplicable a situaciones análogas, y menos si de Torrevieja se trata. He visto estos últimos días a dirigentes locales del PP y su colla frotándose con regocijo las manos porque Ciudadanos ha pactado desalojar del gobierno del Ayuntamiento de Almoradí de gentes «ineficaces».

Con el apoyo del partido naranja, los populares, que casi siempre han mandado en esta cercana población, van a recuperar la Alcaldía. Al margen de la consabida litúrgica de la triquiñuela utilizada por los partidos (todos) cuando montan una moción de censura, el objetivo siempre es el mismo: recuperar el poder y lo que conlleva.

En este sentido, lo ha dejado claro, con pocas palabras, María Quiles, artífice de Ciudadanos en el acuerdo de Almoradí. Viene a decir: «Almoradí es Almoradí y Torrevieja es Torrevieja». Le faltó a esta muñidora almoradidense apostillar que por estos lares la sombra de la corrupción sigue siendo muy alargada.

En la ciudad de sal, con un gobierno local en «tanganillas», los dirigentes locales del PP vienen manifestando desde el primer momento un afán desmedido por lograr un pacto similar.

Así pondrían de alcalde a Eduardo Dolón, y su primo, José Manuel Dolón a hacer puñetas en la oposición.

Difícil ven la operación. No se atreven a montar el tinglao. Para empezar no se fían de Ciudadanos, ni de Pilar Gómez, quien dice que o ella es alcaldesa o no hay pacto que valga. Temen también que Paqui Parra no secunde el arreglico. Además, ambas ediles dependen de «arriba», donde tampoco parecen saber ni la hora que es por estos lares.

Las dos no conocen a ciencia cierta quién maneja su barca, aunque Paqui parece tener claro su rumbo. Su barco no se abarlobará con el del PP. Si acaso tratará de torpedearlo

Con otro con qué: por su parte, los de Ciudadanos tampoco ven clarica la operación de limpiar «la parva» del Ayuntamiento torrevejense de podemitas descreídos y políticos de cuatro realeas.

Y en este contexto hemos entrado en un nuevo año donde a nivel de la cosa pública en este pueblo se debe producir el relevo en la Alcaldía, según lo pactado al inicio del actual mandato. Aquel acuerdo contemplaba el relevo en el próximo mes de junio de José Manuel Dolón (LV) para dejar la vara de mando a la edil socialista Fanny Serrano.

Para empezar, el concejal de Sueña Torrevieja Pablo Samper se descolgó del múltiple pacto para tener las manos libres de cualquier compromiso y poder jugar sus cartas.

Por su parte, Domingo Soler, concejal de APTCe, ni quita ni pone rey y permanece entre bambalinas, en la recamara, a la espera de su soñada oportunidad de ser alcalde. A toda esta problemática hay que añadir un hecho: Fanny Serrano, la cual según lo pactado debería ser la nueva alcaldesa, no cuenta, por ahora, con los apoyos necesarios para lograr su investidura.

La concejala nacida en La Vila, con raíces familiares torrevejenses, resulta empática, aunque según cuentan tiene un comportamiento semejante a un «destroyer» en sus relaciones con funcionarios y miembros de la Corporación, incluidos algunos del equipo de gobierno. Pero este modo de ser, de desenvolverse, es lo de menos. La han estigmatizado los de siempre por el simple hecho de no haber nacido aquí. Y es que aquí somos así de serriles.

En resumen: vistas las circunstancias, José Manuel Dolón podría seguir en la alcaldía después de junio, capeando, como hasta ahora, el temporal.

Me temo que Dolón el malo (el otro Dolón es tan bueno que a lo largo de su trayectoria política no ha tomado ni una sola decisión) sigue aguantando, según dicen, mucho mejor los envites de la oposición, que al fin y al cabo le parecen pericas en dulce, en comparación con la labor de zapa quintacolumnista, de algunos funcionarios.

Ya lo hemos dicho otras veces por aquí que hay ayuntamientos que funcionan por los funcionarios y a pesar de los políticos. Si este probo personal se revira en su reino de taifas, no hay dios que lo enderece, ni Ayuntamiento que funcione.

No cabe en cabeza humana que casi ningún expediente de contratación se tramite en tiempo y forma. De ahí la actitud del ex Hernández Mateo en su tiempo de mandamás: cuando arrancaba no viraba «ni pa» la Virgen. Con este panorama que Dios nos coja confesaos.