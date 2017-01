Los desafíos de Echávarri

A estas alturas, los componentes del tripartito en Alicante ya saben que gobernar es mucho más difícil de lo que imaginaban y pregonaban durante la campaña electoral. Una parte relevante de las promesas contenidas en sus programas han quedado arrinconadas por una realidad municipal más compleja de la que nos vendían, al tiempo que la permanente mascletà de desencuentros y enfrentamientos entre los diferentes socios del gobierno municipal, con sus periódicos truenos apoteósicos, han acabado por llenar de hartazgo a unos sufridos ciudadanos a los que se les prometió una nueva etapa paradisíaca presidida por el diálogo, la participación y el consenso.

El nuevo gobierno municipal de liderazgos compartidos que se publicitaba ha quedado convertido en un artefacto político producto de la suma de áreas herméticas, a modo de compartimentos estancos fragmentados, donde cada concejal tiene un huerto particular que cultiva como le parece. Pero somos lo que hacemos y mientras algunos ediles practican una agricultura callada, otros ignoran las exigencias básicas de un buen cultivo, convirtiéndose en simples monologuistas que utilizan el insulto contra todos aquellos que no comparten sus despropósitos. De esta forma, la gestión municipal avanza de manera muy diferente en las distintas áreas en la medida en que son también muy desiguales los criterios, las formas y prioridades para cada una de las tres fuerzas políticas que integran el tripartito. Guanyar vive una deriva política junto a un naufragio moral que ha evidenciado cómo la operación de blanqueamiento que IU protagonizó para captar los votos de Podemos era una simple impostura, como lo demuestra el hecho de que la mayor parte de la gente independiente y de Podemos que intervinieron en su creación la han abandonado, haciéndose con las riendas la vieja guardia de IU que en su mayor medida forma parte de la vieja guardia del PCE. Compromís, por su parte, sigue disfrutando de su momento de tranquilidad, solo alterado por las contradicciones que tiene que afrontar al gobernar y decidir, abandonando así esa especie de equidistancia geométrica en la que con frecuencia se sitúa, como se puso de manifiesto recientemente con su equivocada decisión de apoyar junto a Guanyar la negativa a prorrogar el contrato al Arca de Noé, respaldando con ello las peores formas y maneras que está protagonizando una concejala desde el Ayuntamiento. Y el PSOE vive inmerso en su particular proceso de búsqueda de identidad y de dirigentes que sean capaces de hacerse con un barco que se encuentra desnortado.

A la luz de todo ello, son muchos los desafíos que tiene por delante el gobierno municipal en Alicante y los tres partidos políticos que lo integran, aunque por encima de todos, es el alcalde, Gabriel Echávarri, quien afronta algunos dilemas decisivos que van a marcar su futuro político y el del propio Ayuntamiento que podemos resumir en tres: su posición política ante el gobierno municipal, las decisiones que adopte en el PSOE, junto a su papel institucional como alcalde.

Tras veinte meses de mandato, el gobierno municipal que dirige Echávarri entra en un año crucial en el que debe ofrecer proyectos tangibles de envergadura para la ciudad, desbloqueando problemas históricos que llevan años encallados y lastran su futuro. Las profundas diferencias de criterio con sus socios de gobierno, particularmente con Guanyar, en buena parte de los temas relevantes sobre la ciudad no podrán mantenerse cuando se tengan que tomar decisiones políticas y económicas de un enorme calado que marcarán el futuro de Alicante. El andamiaje político precario de concejalías estancas y actuaciones contrapuestas entre las fuerzas del tripartito no podrá mantenerse de la misma forma. O se avanza hacia fórmulas de gobierno más cohesionadas o la ruptura está servida, sin que parezca que en los partidos de la oposición y, particularmente, en Ciudadanos estén dispuestos a facilitar apoyos sobre temas decisivos, como estamos viendo.

La situación turbulenta que atraviesa el PSOE también va a afectar de manera determinante al alcalde socialista Echávarri, quien ha perdido la relación privilegiada que tenía con el anterior secretario general, Pedro Sánchez, obligándole a reposicionarse dentro de su partido en el escenario incierto que se ha abierto. Todo ello le ha llevado a acercarse al secretario general del PSPV, Ximo Puig, algo que es positivo para los intereses de la ciudad, aunque por el contrario, también le ha llevado a realinearse de nuevo con el incombustible Ángel Franco. Los tres se presentan ahora en la ciudad y en el partido como la Santísima Trinidad, afianzando la posición de Echávarri y sus opciones de futuro, aunque a costa de seguir renovando el poder de Franco, lo que ha descolocado a algunos de sus propios concejales.

Y por último, el alcalde quiere reafirmar un papel institucional, abandonando estériles polémicas, suavizando sus maneras y afianzando su capacidad de diálogo. Es importante saber si todo ello es algo coyuntural o si de verdad forma parte de una nueva etapa que la ciudad y el Ayuntamiento necesitan, algo que también va a depender de algunas de las personas que le rodean.

@carlosgomezgil