Al bisbe de Menorca, l'il·licità Francesc Conesa

Benvolgut germà i bisbe Francesc: el passat 27 d'octubre el papa Francesc el va nomenar nou pastor de l'Església de Menorca, i hui dia 7 serà ordenat bisbe d'aquesta Església germana de les Illes. Sap que pot comptar amb la meua pregària, perquè amb la força del Senyor Ressuscitat puga ajudar la comunitat que peregrina a Menorca, a ser un espai de comunió i d'esperança, de diàleg amb el món modern, amb la cultura i amb els qui estan en la frontera de la fe. Sense excloure mai ningú, amb una actitud d'acolliment sincer i fratern. I amb alegria, tal i com és el seu lema episcopal: servidor de l'alegria.

Atent a la força de l'Esperit, bisbe Francesc, siga un home ben humil, amic i servidor dels pobres, model de sinceritat i de bondat. Un bisbe pastor, fidel al Vaticà II per animar la fe dels cristians i per proclamar amb valentia i amb alegria (fidel al seu lema episcopal) la fraternitat, la justícia i l'amor que naixen de l'Evangeli. Siga servidor i no amo d'aquella comunitat diocesana, ja que com ens ha recordat el papa Francesc, els bisbes han de ser «bons servidors, no bons amos», perquè «un bisbe que no està al servei de la comunitat no ho fa bé».

Siga també, bisbe Francesc, un home ben lliure, vestit de les benaurances, defensor de la veritat i de la llibertat, sensible al paper de la dona en l'Església i respectuós amb les cultures i llengües minoritàries. Com a rector de la basílica de Santa Maria d'Elx (on jo he estat diverses vegades per assistir a la representació del Misteri) vostè ha estat testimoni de la bellesa de la Festa, el drama assumpcionista, representat en valencià i que és Patrimoni de la Humanitat.

Intente acollir també les diverses sensibilitats teològiques, sense por al pluralisme, sense caure en postures uniformitzadores, que sempre són estèrils.

Si el papa Francesc ens ha recordat que «un bisbe no és bisbe per a si mateix, ho és per al poble», siga sempre missatger de l'Evangeli des del servei, no des del poder. Perquè l'Església que no serveix, no serveix per a res!

Ajude l'Església de Menorca, la seua nova comunitat diocesana, a ser una Església senzilla, pobra i lliure, com Jesús ensenyà als seus deixebles: «No prengueu res per al camí, ni bastó, ni sarró, ni pa, ni diners, ni tingueu dues túniques» (Lc 9:3).

El passat 26 de novembre, en la clausura del VII Centenari de la mort del Beat Ramon Llull, la catedral de Mallorca reuní bisbes catalans, valencians i mallorquins, entre ells, vostè, com a bisbe electe de Menorca. Va ser una celebració que uní bisbats agermanats per una mateixa llengua i una mateixa cultura. Un acte que no havia tingut lloc mai i que no hauria de ser l'últim a celebrar. Confie que vostè, com a integrant de la Província Eclesiàstica Valentina, faça entendre als seus germans bisbes de València, de Sogorb-Castelló i d'Oriola-Alacant, la necessitat d'inculturar les Esglésies diocesanes en la llengua i en la cultura dels Pobles que serveixen. La llengua del Misteri d'Elx, la mateixa que vostè ha utilitzat en el vídeo penjat a la web del bisbat de Menorca, és la llengua que hauria de ser normal en la litúrgia i en la catequesi de les nostres parròquies, per tal que els pastors estiguen arrelats a la terra i als pobles que els acullen i que els bisbes han de servir.

Benvolgut bisbe i germà Francesc: hui dia 7, en ser ordenat bisbe de Menorca, demanaré en la pregària al bon Déu, que faça de vostè un pastor senzill i atent al signes dels temps, un bisbe pròxim a la gent, sobretot amb els marginats i els pobres. Que siga un pastor amable, afable i sol·lícit, perquè així, amb amor i amb alegria, puga acompanyar (com n'estic segur que farà) els cristians menorquins en el camí de la fe.