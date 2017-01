Ora et labora

L'altre dia visitava l'exposició del MAHE en record del cinc-cents aniversari de la presència de les clarisses a la ciutat amb un amic, que em va preguntar amb tota innocència si considerava tan rellevant aquesta comunitat de monges a la població. Després de la sorpresa, induïda per la bambolla en què moltes vegades vivim els que ens interessem per la història d'Elx, fins al punt de creure que hi ha coses que semblen evidents quan ni de lluny ho són, vaig caure que realment per a una persona que no viu al centre ni ha tingut cap contacte amb aquestes monges per les petites faenes que fan, què queda que evidencie la importància, no ja de les clarisses, sinó dels franciscans, o fins i tot dels ordes mendicants, en una ciutat d'origen medieval com Elx, sinó restes difícils d'interpretar per una població poc motivada a interessar-se pel seu passat? Desgraciadament, l'establiment de l'orde fundat per Santa Clara a la Corredora el 1516 ja ha esdevingut una altra escletxa històrica en una ciutat construïda a sobre de centenars de buits de la memòria col·lectiva: documentació desapareguda, un edifici ensorrat i un altre conservat parcialment.

Els ordes mendicants (com ara franciscans o dominics) foren una part fonamental del desenvolupament urbà que es s'estengué arreu d'Europa a partir del segle XIII. I així va passar a Elx ben aviat: el 1270, pocs anys després de la conquista cristiana de Jaume I, el senyor de la vila va permetre que els mercedaris s'instal·laren a l'entrada de la població des d'Alacant, tot aprofitant uns vells banys d'origen àrab. Pel que fa als frares menors, encara que el convent no es fundà a l'antiga ermita de Sant Josep fins al 1561, tenim notícia, gràcies al testament d'Isabel Caro de 1521, que la imatge que posseïa i que, ben probablement era utilitzada en les primeres representacions de La Festa, havia de passar a un beateri sota la protecció d'aquest orde. No debades, els franciscans estan al darrere de la propagació dels drames religiosos arreu d'Europa al llarg de la baixa edat mitjana i, fins i tot, els van traslladar a Amèrica en els inicis del segle XVI. No seria aventurat pensar, doncs, que el Misteri d'Elx va ser una conseqüència de la devoció que estenien, la qual no dubtava a aprofitar-se del sentimentalisme i de l'impacte emocional per a promoure la fe en el Déu-Home i en la seua mare a través de la recreació de les seues vides amb tota la imaginació i el patetisme que foren necessaris. El pessebre nadalenc és un altre fet cultural relacionat amb aquest devocionalisme que entrava pels ulls i les orelles, i no tant per la raó.

Les clarisses arribaren a Elx ja entrada l'edat moderna i se situaren en un espai fora de la vila murada, però que començava a densificar-se per l'expansió urbana (pensem que al costat mateix es construí l'hospital de la vila), dins d'un eix vertebrador, la Corredora, que acabà per desbancar el medieval i nobiliari carrer Major. Des de darrere dels murs d'aquell convent, que hui dia és la Glorieta, degueren veure el creixement de la població, el desenvolupament econòmic mitjançant el cultiu de l'oli i l'elaboració de sabó, mentre l'oligarquia s'enfrontava a un senyor castellà imposat des de fora. Saberen de segur de les conseqüències funestes de les Germanies, l'expulsió dels moriscos i la Guerra de Successió, però també de l'esforç de la vila per repondre's i assumir projectes agosarats, com la construcció d'una nova església de Santa Maria o d'un pantà. I tot això des d'una situació privilegiada, perquè en l'edat mitjana i l'edat moderna ser monja era pràcticament l'única manera que tenien les dones per a accedir a un espai de poder i no dependre, més enllà del confessor, ni de pare ni de germà ni de marit.

Després vindria la desamortització i l'estat liberal contemporani, la tempesta de 1853 i el trasllat al convent de Santa Llúcia. Però aquesta història la podeu resseguir en l'exposició que comentava adés, i per la qual l'Institut d'Estudis Comarcals del Baix Vinalopó farà una visita guiada el 21 de gener de la mà dels comissaris Anna Álvarez i Joan Castaño.