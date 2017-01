Adiós a la plaza roja

No podemos dejar de aplaudir el cambio de denominación de todas aquellas plazas y calles que, inexplicablemente, y a pesar de los años transcurridos desde que se reinstauró la democracia en España tras el golpe de Estado de 1936, seguían manteniendo en la ciudad de Alicante claras referencias al régimen franquista y, por tanto, hacían apología de la división y la venganza a pesar de las continuas peticiones que, en orden a su sustitución, se realizaron por parte del grupo municipal socialista en la anterior legislatura -dirigido por Miguel Ull- al gobierno popular del Ayuntamiento de Alicante que siempre se negó a llevar a cabo a pesar de que la llamada Ley de Memoria Histórica -que entró en vigor en el año 2007- ordena, entre otras muchas medidas destinadas a conseguir la reconciliación definitiva de los españoles, sustituir aquellos nombres de calles referidos a personas o sucesos con clara vinculación con el régimen franquista por otros encaminados a hacer una defensa de valores referidos a la libertad, la reconciliación y la democracia.

Resulta difícil de comprender el empecinamiento con que el Partido Popular se ha opuesto siempre a cambiar el nombre de ciertas calles que resultaban un insulto no sólo a todos aquellos que dieron su vida durante la dictadura franquista o vieron cercenada su libertad durante años cumpliendo penas injustas en cárceles infrahumanas, si no también contrario a la simple decencia política por parte de un partido que se hace llamar demócrata y que se considera partícipe del acervo comunitario. Aunque los padres y abuelos de la actual derecha española apuntalasen una dictadura beneficiándose de ello económica y laboralmente, debe desvincularse definitivamente de su pasado franquista y condenar un régimen que lejos de ser autoritario fue ferozmente dictatorial y torturador . Una cosa fue la guerra civil y otra muy distinta una dictadura de cuarenta años apoyada por la iglesia católica.

Las declaraciones de los principales miembros del Partido Popular de Alicante y de la Comunidad Valenciana de los últimos meses -a raíz del cambio producido en Alicante y el inminente en Valencia- contrarias al cambio de nombres franquistas son indignantes por su clara oposición y por el cinismo, retranca y mentiras disfrazadas de verdad con que han sido dichas. Cuando se ha preguntado a Mariano Rajoy por este asunto ha dudado uno al escuchar su simplona respuesta si estamos ante un gran cínico o ante un ignorante de muy escasa formación y juicio.

En mi familia, a la antigua plaza de la División Azul, -felizmente rebautizada ahora por plaza de la Igualdad- solíamos llamarla la plaza roja. Desde que mi padre empezó a referirse a ella así el resto de la familia comenzamos también a hacerlo. Era, claro está, un nombre ideado con la misma contundencia con que a algún preboste del régimen dictatorial en Alicante se le ocurrió denominar a esta plaza de casas modestas con un recordatorio a la amistad y colaboración que unió a Franco con el régimen nazi de Hitler para vergüenza de aquellos que apoyaron o apoyan a la dictadura española. El nombre de plaza roja lo utilizábamos al conducir («sigue por la plaza roja y luego gira la siguiente a la derecha») o para medir distancias («eso está como de aquí a la plaza roja») siempre con la esperanza de que algún día se terminase semejante indignidad. Ese día ha llegado. Aunque a algunos les moleste.

Especialmente lamentables y bochornosas -por no decir otra cosa- han sido las declaraciones del que imagino debe ser -dada su escasa proyección pública- portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de Alicante. Me refiero a Luis Barcala que hace unos días aseguró que el cambio de nombres había costado a las arcas públicas 6 millones de euros, es decir, 1.000 millones de las pesetas que antes utilizábamos. Supone todo un misterio cómo ha llegado el señor Barcala a semejante cantidad. Daniel Simón, concejal de Cultura, afirmó poco después su sorpresa por las declaraciones de Luis Barcala, asegurando que la cantidad total presupuestada había sido de 12.000 euros, cantidad acorde al trabajo realizado. Tal vez el concejal del Partido Popular estaba pensando en época pasadas, cuando cualquier actividad del Ayuntamiento de Alicante dirigido por Luis Díaz Alperi o por Sonia Castedo solía terminar con enormes sobrecostes que, con cargo al erario público, no tenían más objetivo que crear fuegos de artificios con los que hacer creer a la ciudadanía que se produciría un beneficio económico -como la Ciudad de la Luz-, cuando lo que de verdad trajeron fue una deuda imposible de pagar que condicionará la vida de generaciones de alicantinos así como hacer millonarios a empresarios afines al PP enmarcados en la trama Gürtel o similares.

Que por fin se eliminen del callejero alicantino aquellos nombres que recordaban y ensalzaban la dictadura franquista supone el reconocimiento a los centenares de ciudadanos anónimos de Alicante que trabajaron por ello y también a todos los que lucharon durante cuarenta años por una causa justa: la causa de la libertad.