Acabamos de cambiar de año y como decía la canción de Julio Iglesias «la vida sigue igual». El cambio de año no ha significado un cambio de escenario. Atrás quedó la cena con langostinos de la maravillosa «noche de paz» y atrás quedó esa cena de nochevieja con las doce uvas. En el ámbito político español, seguimos con un PP gobernando en minoría y con la espada de la incertidumbre encima, un PSOE que continua sin un líder que lo saque del ostracismo, un Podemos que no se aclara ni dentro ni fuera y un Ciudadanos (la novia de España), que no aún no sabe a que carta jugar.

La mujer española sigue acosada por el maltrato y la violencia de género, ya llevamos dos víctimas y acabamos de empezar el año. La brecha salarial hombre-mujer, no tiene visos de solución. En lo económico, el consumo interno no arranca, las pensiones peligran, el nivel de endeudamiento nacional está por las nubes y los índices de pobreza no bajan. El empleo en crisis con un buen número de españoles que tienen trabajo y están dentro de los índices de pobreza. En fin una maravilla.

Si hablamos de Europa, nada ha cambiado. El problema de los refugiados sigue ahí y además alentando un resurgir de la extrema derecha. Se nos fue el Reino Unido y no estamos seguros de que se vaya alguien más. Europa no acaba de solidificarse ni en lo político, ni en lo económico ni en lo social. El euro no consiguió la Europa fuerte que pretendía.

El terrorismo yihadista sigue acampando a sus anchas. Treinta y nueve asesinados a sangre fría en la nochevieja de Estambul por un despreciable terrorista, seguramente yihadista. ¿Qué nos espera este nuevo año?

Y en el mundo, en mi opinión, es muy probable que 2017 vuelva a ser un año de mucha incertidumbre, alta volatilidad y más «sorpresas». Un año con fuertes vientos económicos y geopolíticos, en donde es probable que una vez más volvamos a ver resultados diametralmente opuestos a los pronósticos o a lo que las encuestas sugieren. Por el lado global, tendremos el inicio de la administración de Trump (con todo lo que esto puede llegar a causar), la continuación del incierto proceso de normalización de tasas de interés del Banco de la Reserva Federal en EU (Fed), comicios en Francia y Alemania (en donde las fuerzas políticas antimigración y antieuro han ganado mucho terreno en los últimos años), así como elecciones presidenciales en India, Corea del Sur y Hong Kong, entre otras.

En España iniciamos el año con una batería de subidas de impuestos como el impuesto sobre sociedades y los impuestos especiales sobre el tabaco, las bebidas alcohólicas de alta graduación (no afecta ni al vino ni a la cerveza), y un nuevo gravamen sobre los refrescos y bebidas azucaradas y carbonatadas. Pero 2017 traerá algo más que la consabida «cuesta de enero». Sí, una subida en 51,86 euros en el SMI puede parecer una noticia positiva, salvo que no es lo único que sube a partir de este mes de enero y que afectará, en mayor o menor medida, al ciudadano.

Al final no se sabe qué ocurrirá el próximo año, pero seguramente nos sorprenderá porque este año todo cambió, la política, la economía y la sociedad, pero las consecuencias de ello no se verán hasta 2017 y como nuestra profesión se encuentra ligada a estos factores, una enorme sacudida nos espera.

Hacer predicciones económicas siempre es una tarea arriesgada. La economía está tan íntimamente ligada a los imprevisibles acontecimientos sociales y políticos (atentados, guerras, cambios de gobierno...) que cualquier predicción razonable podría perder su sentido en cualquier momento. Además, 2016 ha sido un año de sorpresas: acontecimientos tan improbables como el «Brexit» o la elección de Donald Trump nos advierten de que habitamos un mundo impredecible, por lo que cualquier estimación de futuro se observa ya con legítima desconfianza.

Yo en lo personal solo aspiro a conseguir la paz. Me refiero a la paz interior, ese estado que me permita estar en paz conmigo mismo y poder afrontar los avatares diarios que la «vida» me vaya presentado. Os deseo a todos lo mejor para este nuevo año que acabamos de estrenar. Por cierto no me tachéis de pesimista, si acaso de realista.