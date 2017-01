Bill Gates pronosticó para el 2007 el fin de la televisión. Dijo que ocurriría al son del auge imparable de YouTube, pero han pasado ya cinco años con crisis publicitaria y la televisión sigue siendo la abeja reina de los medios

¿Qué ha pasado para que la oferta televisiva, al menos en abierto, valga menos que un pimiento en su conjunto? Cada vez se ofrece mejor tecnología con pantallas increíbles para una programación en abierto en la que se ha instalado el imperio de lo rahez siendo incontestable que la telebasura se ha impuesto en buena parte de la oferta televisiva. La audiencia masiva, cautivada por la banalidad, a veces perversa, provoca recelar de la cultura «porque no vende».

La telebasura produce monstruos tontos, pero lo grave es que son monstruos engendrados en nuestra propia sociedad, con nuestro dinero muchas veces. Gente de bien enganchada a unas basurillas intelectuales que alimentan, oh cielos, incluso las televisiones públicas. Si la mayor parte de la sociedad fuésemos de otro perfil cultural o intelectual, esta subcultura televisiva ocuparía un espacio marginal. La televisión funciona como una lupa, y como tal, además de magnificar, muestra el detalle de las tragaderas que tenemos.

La triste novedad es que el dinero público se ha hecho fuerte compitiendo con la basura televisiva. Se suponía que el presupuesto público para la cultura estaba para otras cosas, y allá las teles privadas con sus ofertas. Pero no; entonces, no sé por qué tenemos canales públicos de televisión; o mejor dicho: para eso no está el dinero de todos. Da grima pensar que existe suficiente público televisivo como para alimentar a la recua de personajes que viven de la nada, dedicados a vender su vida y murmurar la de los demás en forma de chismes y disputas desagradables porque eso es lo da cuota de pantalla. No tienen nada más que ofrecer, pero funciona. Las audiencias son enormes gracias al insulto, a las actitudes grotescas, a la exhibición del mal gusto y a la exaltación de lo cutre y libidinoso sin elegancia alguna.

¿Es que no existe público suficiente para una programación pública madura que tenga alternativas a algunos programas, incluidos los de Nochevieja? Porque el solo hecho de educar al televidente es otra opción estratégica que pueda competir con programas accesibles en abierto y en la públicas, ¿por qué no?, ¿tan poco pagamos manteniendo unas estructuras costosas porque son necesarias si se hicieran bien las cosas? Sic transit gloria mundi.

Bill Gates pronosticó para el 2007 el fin de la televisión. Dijo que ocurriría al son del auge imparable de YouTube, pero han pasado ya cinco años con crisis publicitaria, la televisión sigue siendo la abeja reina de los medios, colándose incluso entre los trending topics de las redes sociales. La ironía nos libera cuando afirma que la televisión es una gran fuente de cultura porque cada vez que la encienden, algunos se van a la habitación de al lado a leer un libro.

Termino ya este desahogo. Hasta El Quijote fue juzgado por algunos en su momento como pura cultura basura nociva para los valores y fundamentos de entonces. El ensayista William Temple (s. XVII), llegó a afirmar que «Cervantes y su obra provoca la decadencia española pues entre otras muchas cosas, rebaja el principio de honor, de moral y de valor en la tradición española». Estemos tranquilos, que nuestros programas con grandes números de audiencia no harán sombra a Cervantes aunque puede que sí a nuestra inteligencia. Reflexionemos.