Educando en la precariedad

Hace pocas semanas asistí como profesor acompañante a un taller de educación financiera destinado al alumnado de 4º de Educación Secundaria Obligatoria (ESO). La charla, promovida por una entidad financiera e impartida por representantes de la misma, combinaba, de manera ágil y dinámica durante cincuenta y cinco minutos, actividades motivadoras, exposiciones elocuentes y una tarea en grupo. Las temáticas abordadas insistían principalmente en conceptos como el ahorro, los gastos o el déficit, mientras que el objetivo final del taller consistía en destacar las ventajas de una gestión eficiente, previsora y racional de los ingresos.

Hasta este punto resulta imposible poner en duda la utilidad y relevancia de la clase magistral que aquel banquero trajeado exponía al puñado de jóvenes de los suburbios de los que soy tutor. Fue, sin embargo, la propuesta de la última actividad lo que despertó la suspicacia de un servidor, que, confieso, desde el inicio de la sesión ya recelaba de un taller patrocinado por un banco dentro de la escuela pública.

El planteamiento era sencillo: se trataba de coger la calculadora y, en grupos, elaborar un esquema presupuestario para un supuesto joven emancipado de 21 años que gana 700 euros mensuales. Qué cantidad se destina al alquiler, cuánto se gasta en alimentación, higiene, telefonía, ocio? y qué gastos son indispensables y de qué otros se puede prescindir.

La conclusión y corrección conjunta de aquellos cálculos tuvo como resultado que Pau (así se bautizó al hipotético emprendedor) llegaba a fin de mes y lograba ahorrar unas decenas de euros destinados a alguna urgencia mayor o posible desembolso futuro. Pau, el héroe de los malabares presupuestarios, resultó ser un gran previsor, pero algo no me encajaba.

El Pau resultante no iba al cine ni al teatro, mucho menos a conciertos. El Pau resultante no gastaba en desplazamientos para visitar a sus seres queridos, a Pau no se le averiaban el teléfono o la lavadora y renunciaba a comer o cenar fuera de casa. Se llegó a debatir seriamente si contratar internet era un lujo superfluo que Pau debería ahorrarse, y sigo dudando de que los 20 euros que Pau destinaba a la totalidad del fin de semana le permitiesen plantearse alternativas a la merienda en McDonald's y al botellón, práctica que le podría acarrear algún que otro desembolso imprevisto en forma de multa.

Pau no hace deporte ni lleva una dieta saludable, Pau no tiene caprichos, no hace regalos. Me pregunto a qué afición dedicará las horas en las que no trabaja y también me pregunto: ¿Cuántas horas trabajará para cobrar esos 700 que parece que dan para tanto?.