Alicantinos, así conducimos, así somos y así nos ven

Hace unos días mi hijo Pelayode 8 años estuvo a punto de ser atropellado por un coche (una persona) que se saltó un paso de cebra? ¿os suena? Con este artículo pretendo concienciar a todos los conductores Alicantinos de la necesidad urgente de empezar a comportarnos al volante como auténticas personas, respetando las normas básicas de educación social y vial.

En nuestro día a día interaccionamos continuamente con personas y eso nos lleva a comportarnos conforme a unas normas sociales, aplicando las pocas o muchas habilidades emocionales que tengamos. Pero existen momentos en el día donde todos nos comportamos tal y como somos, sin caretas de por medio. Cuando una persona lleva tiempo conduciendo, adquiere lo que llamamos una habilidad «motor», que es una conducta (hábito) en la que no ponemos atención y actuamos de forma no consciente, mostrándonos tal y como somos. Observando los comportamientos de las personas conduciendo, se puede deducir cómo nos comportamos frente a lo que llamamos valores universales, determinando nuestra calidad como persona, ciudadano y profesional. A partir de esta teoría, he seleccionado los cinco comportamientos, y asociados a ellos un perfil de persona y profesional.

Primer comportamiento y perfil

Aparcar en un paso de cebra, una plaza destinada a minusválidos o bloquear la pendiente para minusválidos. Hay gente que se comporta así con la excusa de: «Es solo un minuto; No me ve nadie; Nadie lo necesita ahora», etcétera.

Quien se comporta así consistentemente, bien podría ser una persona absolutamente despreocupada por la dignidad y los derechos del resto. Una persona carente de la honradez necesaria para que la gente pueda confiar plenamente en él. Una persona que actúa dejándose llevar por sus impulsos y no en base a la razón, lo que implica incapacidad para coordinar proyectos, dirigir equipos y encauzar actividades con razones, seriedad y compromiso.

Segundo comportamiento y perfil

Quien se comporta así consistentemente, bien podría ser una persona con una enorme falta de respeto hacia los demás, incapaz de preocuparse, reconocer la dignidad y los derechos de todas las personas. Una persona incapaz de transmitir ideas y opiniones de forma clara y abierta, de escuchar, de ser receptivo a las propuestas de los demás, de establecer y mantener relaciones cordiales que generen confianza entre las personas.

Tercer comportamiento y perfil

Vas por una calle estrecha, ves un coche intentando salir marcha atrás, le pitas y continúas tu marcha como si nada.

Quien se comporta así consistentemente, bien podría ser una persona para el que la cooperación desinteresada con otras personas es una pérdida de tiempo, despreocupada por todo aquello que no le afecte directamente, desconocedor del significado de altruismo, y con serias dificultades a la hora de colaborar activamente en la consecución de objetivos comunes, impulsar el trabajo en equipo y generar sinergias.

Cuarto comportamiento y perfil

Aparcar en doble fila y/o carril bus.

Quien se comporta así consistentemente, bien podría ser una persona que actúa abusando de la libertad, uno de los tesoros que tenemos los seres humanos para poder decidir por nosotros mismos. Una persona con una actitud que le dificulta cumplir en tiempo y forma los compromisos adquiridos, cuenta con poca capacidad de resistencia ante situaciones tensas o complicadas, y cargas de trabajo extremas por cantidad o diversidad a realizar.

Quinto comportamiento y perfil

Se pone el semáforo en naranja, pisas acelerador, pasas por los pelos o en rojo, y lo celebras como un gran triunfo.

Quien se comporta así consistentemente, bien podría ser una persona que actúa, no en base a la razón, sino dejándose llevar por sus impulsos. Con una modestia tal, que le lleve de forma natural a presumir de sus aciertos, sus cualidades o triunfos. Persona falta de innovación, carente de curiosidad e iniciativa, más allá de lo establecido.