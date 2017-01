¿Queremos Escuelas municipales de verdad?

Los problemas que sufrieron al comienzo del curso las Escuelas Deportivas Municipales provienen de la nefasta decisión del gobierno local del PP de contratar en 2012 a una empresa privada –filial de Ferrovial- para que proporcionara dos tercios de los monitores deportivos, pese a que, en esa fecha, el Ayuntamiento no tenía cortapisas del Gobierno central para crear las plazas necesarias en la plantilla municipal. Pero el PP prefirió de forma extraña privatizar la contratación del grueso de los monitores, pese a que lo lógico es que unas escuelas municipales permanentes cuenten para su funcionamiento ordinario con personal propio de la entidad local.

Debido a los cambios legislativos y a la jurisprudencia del Tribunal Supremo, el contrato de los monitores, que expiró el 30-09-16, no se podía prorrogar por su ilegalidad manifiesta y tampoco resulta legal hacer un nuevo contrato de características similares. En las últimas semanas, ha circulado de forma torticera la noticia sobre un informe de la Generalitat Valenciana que indica que el Ayuntamiento puede realizar contratos de servicios con empresas externas para la realización de determinadas actividades deportivas. Lo importante es que ese mismo informe advierte que dicha contratación no debe incurrir en una cesión ilegal de trabajadores, debe tener un carácter temporal, tiene que estar vinculada a eventos no ordinarios que desaconsejen la ampliación de medios personales propios de la entidad pública y debe evitar cualquier confusión del personal de la empresa con el propio de la corporación municipal.

Precisamente, en el claro incumplimiento de todos esos condicionantes incurría el contrato de los monitores que expiró el pasado 30 de septiembre y cualquier otro contrato de características similares, lo que invalida definitivamente el modelo del PP de contratación externa para las Escuelas Municipales Deportivas de Torrevieja vigente hasta el 30 de septiembre, por mucho que el PP y sus afines afirmen de forma falaz lo contrario.

Los monitores contratados a través de esa empresa externa prestaban sus servicios en las instalaciones municipales, ejercían sus funciones bajo la dirección organizativa del Ayuntamiento y desempeñaban las mismas tareas que los otros monitores que sí eran empleados municipales. Con esto se incurría en una cesión ilegal de trabajadores. El informe de la interventora municipal indica claramente que los monitores empleados por una empresa externa no pueden prestar servicio dentro de instalaciones municipales ya que es una invasión de competencias al tratarse de un servicio que deben ofrecer empleados municipales. La reciente jurisprudencia del TS señala la interinidad del personal como solución para solventar esta situación.

Aunque el grueso de la responsabilidad política sobre el problema del personal de las Escuelas recae en el anterior gobierno local de Eduardo Dolón, hay que reconocer que faltó previsión por parte del anterior concejal de Deportes, lo que complicó el inicio del curso. La solución provisional adoptada para este curso fue ampliar las subvenciones a los clubes deportivos.

Con el impulso que le ha dado a la Concejalía de Deportes Víctor Ferrández, en sintonía con el equipo de gobierno, se ha propuesto lo que es la solución sensata y permanente al problema de fondo de las escuelas: la contratación de 41 monitores municipales interinos.

El concejal de Hacienda, José Hurtado, ya ha mostrado el anteproyecto del presupuesto para 2017 que refleja la oferta de 41 plazas para las escuelas deportivas. Hay un incremento de más de 330.000 euros en la partida de Deportes con respecto al último presupuesto del PP (el de 2015). Debido a la pérdida de la autonomía municipal de los últimos años, esta propuesta debe ser autorizada por la Subdelegación del Gobierno, pero lo legal, lo lógico y lo que evitará problemas en el futuro es que las escuelas municipales cuenten con personal municipal propio. El Ayuntamiento de Torrevieja puede hacerlo porque ha reducido considerablemente su endeudamiento con los bancos y porque tiene disponibilidad económica.

La pelota está ahora en el tejado del PP, que debe demostrar en los hechos si quiere contribuir a solucionar el problema que ellos mismos crearon o si prefiere seguir haciendo demagogia barata.