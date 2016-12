El 2017 es ese año que llevo esperando casi diez largos años? yo, y creo que toda España y hasta la Ínsula Barataria si existiese fuera de nuestros credos literarios? el año 2007 fue ese que marco el antes y el después. Andaba por entonces entonando canciones maoríes y volcando todo mi ser sobre los clientes internacionales en una cosa maravillosa (por mucho que se empeñen) llamada Copa América que trajo un millón de visitantes de lujo a Valencia y que, en Alicante, anticipó la posterior Volvo Ocean Race que este año vuelve a ser el epicentro de la vida. Ese año fue el año también de la cuesta, esa que en el 2008 empezó el abismo de la gran crisis y que, ahora mismo, ha dado lugar a lo que «hay..» Nunca más levantamos cabeza ni unos ni otros de verdad, y el país quedó hecho un asco, también por unos y otros y otros? la burbuja inmobiliaria reventó, los bancos ( que ahora no sueltan un duro así los maten?) reventaron por su propia avaricia y por la mala gestión de algunos ( la política debe quedarse donde está?) o de muchos? y dejamos de soñar con zapatos, mármol, juguetes y castillos para soñar con letras, pagarés, descuentos, financieras, quiebras, embargos y todo un sinfín de movidas varias que hoy, por fin, se acaban. Este periódico de 31 del pasado y 1 de enero de este genial presente, es un augurio. En sí mismo, vaya? El augurio de que se acaba una década maldita y empieza una década bendita. Que si cuatro «cenizos» clásicos no la fastidian se arreglará poco a poco (y no porque nos ayuden o lo arreglen sino porque lo hacemos, para variar, solitos?) y repararemos esta gran catarsis estructural que nos ha llevado al «infinito y mas allá?.» del agujero de la Fosa de las Marianas (mismamente...) y que nos tiene que devolver desde el centro de «Armageddon» hasta el cielo azul y brillante de Tabarca de nuevo.

Hoy mi artículo es de alivio, de esperanza, de sueños, de grita libertad, de vida, de corazón, de saber que hemos conseguido llegar hasta aquí y que, esto, sí esto.., no nos lo quita nadie. Así que Feliz Año 2017, que lo nuestro ha costado, y poneos las pilas «camaradas» que el 2016 ha cerrado el ciclo maldito del Hada mala y anticipa un invierno sosegado. Una nueva era megadigital donde han cambiado muchas reglas, a dios gracias?, se han ido algunos imprescindibles, pero también vienen, están y se quedan muchos más. Brindo por ello. Feliz 2017.