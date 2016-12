Buscar la esperanza en la deriva

Entramos en tiempos donde se multiplican los balances del año que terminamos y los deseos para el que empieza. Los balances no son solo un ejercicio de inventariar lo que ha sucedido, sino un intento racional de analizar nuestro legado para arrojar luz sobre nuestras vidas. Al mismo tiempo, proyectamos nuestros múltiples deseos con la esperanza de que se cumplan nuestras aspiraciones, arrinconando así los temores y desasosiegos que tenemos sobre el futuro más cercano. Tiempo habrá para analizar con calma desde diferentes ángulos lo que ha significado un año 2016 que podemos calificar como absolutamente desconcertante y repleto de incertidumbres, en todos los niveles. Por ello, aprovechando estas fechas de hermosas palabras y renovadas aspiraciones para el nuevo año, me atrevería a desmadejar una lista de buenos deseos, a caballo entre la sincera ambición y la utopía compartida.

Sin ninguna duda, tenemos que comenzar deseando que el próximo año termine de una vez esa carnicería que vive Siria desde hace ya cinco años y que ha convertido toda la región en un polvorín, deteniendo el éxodo de refugiados, dando inicio a la reconstrucción del país y permitiendo avanzar sobre bases sólidas de estabilidad en Oriente Próximo. Pero me temo que los intereses de demasiados países han convertido Siria en su tablero de juego en el que han tratado de posicionarse frente al futuro de la región como para abandonar sus particulares partidas.

También a nivel mundial desearíamos que Estados Unidos y su nuevo presidente, Donald Trump, fueran conscientes de la responsabilidad histórica que tienen por delante y abandonaran sus promesas imperialistas y sus delirantes amenazas para la paz mundial y contra los derechos humanos, algo a lo que deberían sumarse también el presidente ruso, Vladimir Putin y los dirigentes chinos, como nuevas potencias mundiales que son. Sin embargo, todo lo que rodea hasta ahora al futuro presidente Trump no hace más que intranquilizarnos y desear que pase rápido su mandato con los menores daños posibles.

Puestos a pedir, sería bueno que Europa abandonara su etapa de descrédito, reafirmando el proyecto europeo sobre la base de los valores que construyeron una de las apuestas políticas contemporáneas más apasionantes como fue la Comunidad Europea, embrión de la actual UE. La reconstrucción de una solidaridad conjunta, la cooperación entre países, el escrupuloso respeto a los derechos humanos así como a los acuerdos y tratados internos e internacionales, el avance hacia una prosperidad compartida que comprometa también al continente en la lucha contra la pobreza, la reducción de la desigualdad, la construcción de la paz y la seguridad mundial deberían de ser los ejes de esa nueva Europa que, sin embargo, sus dirigentes parecen haber olvidado.

Ya en España, nuestra lista de deseos ocuparía demasiadas páginas, empezando por la necesidad de promover un ambicioso plan de empleo de calidad que contara con el apoyo de todas las fuerzas políticas y sociales, permitiendo con ello reducir drásticamente las gigantescas cifras de desempleados que son un auténtico freno para el desarrollo y el bienestar, al tiempo que se pudiera acometer una estrategia nacional de lucha contra la pobreza y la desigualdad, rescatando de verdad a tantas personas que se han quedado en la cuneta a lo largo de estos años. Me gustaría que todos los partidos y fuerzas políticas realizaran una profunda regeneración, tanto entre sus dirigentes como en sus valores éticos y morales, erradicando absolutamente todas las formas de corrupción que de manera parasitaria han promovido, alimentado y estimulado. Y desde luego que me alegraría que toda la sociedad viviera una nueva etapa basada en valores colectivos como la cohesión social, la solidaridad y el esfuerzo, impulsando muchas de los buenos proyectos que hemos sido capaces de construir juntos, como nuestro sistema educativo y nuestro modelo sanitario, tan maltratados como valiosos. Pero me temo que nuestros dirigentes políticos están en otros temas mucho más prosaicos y sobre todo más egoístas.

Y no podemos olvidar nuestra Comunidad, deseando que podamos pasar página definitiva a esa corrupción que tanto nos ha dañado y superemos esa infrafinanciación que junto a una deuda galopante limita nuestro futuro. Y para Alicante, puestos a pedir, sería fantástico que los partidos que gobiernan esta ciudad abandonaran sus permanentes desencuentros y pusieran de una vez en marcha todas esas promesas electorales que nos hicieron para emprender una nueva etapa basada en el diálogo, el respeto, la participación y el acuerdo. Y ya, siendo un soñador, me encantaría que algunos concejales dejaran de prodigar insultos y descalificaciones contra todos aquellos que no piensan como ellos; aunque me temo que esto ya es mucho pedir.

El próximo año vamos a vivir momentos de angustia, de inestabilidad y frustración, pero hay esperanza en la deriva que vivimos y como náufragos tenemos que buscar y encontrar esas balsas con las que navegar entre tantas incertidumbres.