Segons contà la tradició, el 28 de desembre de 1370 va arribar a la platja del Tamarit, una arca que contenia la imatge de la Mare de Déu i la consueta del Misteri. L'arca, que portava escrita la frase: «Sóc per a Elx», va ser trobada a la platja pel guardacostes Francesc Cantó, que va anar de seguida a Elx per a notificar aquesta santa troballa.



Davant d'aquest fet prodigiós, la tradició ens diu que hi va haver una disputa entre les viles de Guardamar i de Santa Pola, localitats que volien la santa imatge. Per dilucidar aquest conflicte entre les viles veïnes, la imatge de la Mare de Déu es va posar en un carro de bous, als quals van embenar els ulls. I els animals es van decantar per Elx, que des d'aleshores té la Mare de Déu de l'Assumpció per patrona.



Per a recordar l'arribada de l'arca amb la Mare de Déu a Elx, hui, com cada 28 de desembre, es representa la troballa d'aquesta santa icona, que és rebuda a la platja amb el cant del Ternari de la Festa d'Elx. Després de l'arribada de la Mare de Déu, la santa imatge es traslladada en romeria en un carro de bous, fins a la basílica de Santa Maria.



En aquest temps de Nadal, la capital del Baix Vinalopó rememora cada any l'arribada de la imatge de Santa Maria, la Mare Verge, que és per a Elx el tresor més preuat. I per això és venerada per tots els cristians de la ciutat, amb amor i devoció.



Com ha dit el P. Abat Josep Mª Soler, «la Mare del qui és la Paraula, amb les seues pregàries ens ajuda a formar el Crist en nosaltres i a ser-ne portadors als altres». Per això l'alegria de Santa Maria, la jove de Natzaret que acollí el Fill de Déu, s'estén «també a tots els qui en la fe ens volem deixar transformar per Jesucrist».



Com canta un himne grec del segle Vè, Santa Maria és «engendradora del qui ens engendra a la vida, encens agradable d'intercessió, terra d'un fruit incorruptible i taula que porta plena provisió de clemència». I és que la Mare Verge va viure amb total disponibilitat a Déu, fins a tal punt, que acollí la Paraula eterna que s'encarnà en el seu si.



Com ha dit el P. Josep Mª Soler, «L'itinerari de la Mare de Déu, des de la seua concepció, fins a la seua assumpció en la gloria de Crist, ens ofereix un model de vida». I és que l'assumpció de la Mare de Déu «no separa Maria de nosaltres, sinó que la fa més pròxima a cada Església local, a cada cristià».



Que en aquesta commemoració de l'arribada de la imatge de la Mare de Déu a Elx, el Crist, que va nàixer de Santa Maria, porte al nostre món la seua pau. I que el Fill de Maria, «sol que ve del cel» (Lc 1:78) faça renàixer l'esperança en les nostres vides i faça també rebrotar l'alegria en els nostres cors!



Que la ciutat d'Elx, beneïda des del segle XIV amb la presència de la Mare de Déu de l'Assumpció, siga per al nostre món signe de les benediccions i de la gràcia de Déu. I que Santa Maria, imatge de l'Església, ens siga mare i mestra en el camí de la fe.