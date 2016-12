Sí, han leído bien. 2016 es un año para recordar, pues resulta habitual olvidar los hechos pasados y se corre el riesgo de repetirlos. Somos demasiado humanos.

El paso del tiempo no nos hace más sabios si no somos capaces de recordar todas aquellas cosas que nos han sucedido y aprendemos de ellas, bien para que no vuelvan a pasar o bien para reforzarlas y mejorarlas. El año que está a punto de terminar ha dejado algunas notas históricas que no pueden pasar por alto.

El hecho más destacable ha sido la victoria del populismo en las últimas elecciones en el país más poderoso del mundo. Aunque se haya escrito prácticamente todo sobre este suceso, la victoria de Trump va a ser un pasaje que nos traiga muchos capítulos en el libro de la historia que están por redactar. Unos capítulos que se prevé con más sombras que luces. El éxito de Trump proviene de lo que algunos han catalogado como posverdad, que no es otra cosa que convertir en verdad una mentira repetida muchas veces, es decir, el manido populismo. Esta reseña histórica la planteo por la dimensión que tiene, dado que se produce en el país que hasta la fecha ha significado el paladín de la democracia occidental y cuya influencia puede hacer extender con mayor rapidez e intensidad el populismo a otros países. En definitiva, la llegada del presidente electo estadounidense es el corolario de una nueva etapa que se abre delante de todos nosotros provocada por un olvido manifiesto de nuestro pasado reciente. La desatención de la historia ha traído consigo, además, la aprobación por referéndum de la salida de Reino Unido de la Unión Europea, alterando sustancialmente no sólo la estructura y perspectivas de Europa, sino también las relaciones internacionales. El ascenso de los partidos políticos radicales, que están poniendo en jaque las instituciones de países comunitarios, es la consecuencia inmediata del cobijo que buscan aquellas personas que sienten una profunda desafección con sus propios Estados.

Particularmente, en nuestro país debemos recordar que no se puede estar un año con un Gobierno en funciones. La aritmética parlamentaria surgida en los dos procesos electorales ha sido fiel reflejo del pluralismo político y de la salud democrática de España, si bien, la falta de voluntad de los partidos políticos, motivados por un interés exclusivamente electoral, ha impedido que las instituciones se constituyeran y ejercieran sus funciones dentro del marco temporal previsto en la Constitución Española. Además del descrédito de nuestro país en el orden internacional, la falta de funcionamiento del Gobierno, siendo, como es, quien dirige la Administración Pública y da impulso político al país, ha provocado un duro golpe a la actividad económica y empresarial, a pesar de alguna expresión burlona que ha circulado durante estos meses referida a que sin Gobierno se vivía mejor.

Este año que acaba ha supuesto un reflejo de la realidad que tozudamente estamos construyendo a partir del enfrentamiento al que nos empujan de manera artificiosa. No se puede negar que hay motivos para reclamar, demandar, exigir o denunciar en un contexto de desigualdad, pero sigo creyendo que la sociedad sólo podrá avanzar con la confluencia de esfuerzos y voluntades. Sin embargo, la experiencia ha dejado su lugar a los sentimientos, que presiden muchas de las acciones que hemos tenido ocasión de conocer durante este año y de cuyas consecuencias iremos conociendo en los venideros.

Aprovechando las fiestas hago una invocación a la creencia en nosotros mismos, entendiendo que el pasado debe servirnos de aprendizaje de un camino del que sólo nosotros somos responsables.