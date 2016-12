Tópicos y momentos

El lenguaje del fútbol es más rico de lo que la gente cree, sobre todo esos con cara de acelga y la ceja alta que observan, desde su pretendida superioridad intelectual, a los que se relacionan con el mundo del balón, tanto afición, como jugadores o técnicos, y como no a la legión de comentaristas de la actualidad futbolera, que utilizan frases hechas devenidas en tópicos del balompié. El título que acompaña a estos artículos y al blog, no deja de ser una de sus mayores exponentes: «Estos no marcan un gola ni al arco iris». De ahí a la de «hay que seguir trabajando», «el balón no quiso entrar», o « a veces se gana, a veces se pierde» (sin dar opción al empate), y la que resume el poder de concreción llevado a su antonomasia, «fútbol, es fútbol» del gran Vujandin Boskov, que resume todas las anteriores con una sencillez fuera de toda duda.

Esta semana nos visitó el ex seleccionador Del Bosque, que nos dejó una frase mas dentro del ramillete de los tópicos, al ser requerido para dar su opinión sobre el partido copero del Hércules en Barcelona. «En el fútbol puede pasar de todo", manifestó en Información TV. Por desgracia pasó lo que tenía que pasar, goleada y a casa. Y ahí dejo su perla el que nos hizo campeones de Europa y del Mundo. Los tópicos del fútbol, no son más que el uso en la retórica balompédica de clichés fijos y admitidos en esquemas formales o conceptuales de los que se sirven tanto los que escriben sobre él, como los narradores, comentaristas o aficionados en sus conversaciones y discusiones.

Algo común, sabido y utilizado por una gran mayoría en ese mundillo, es lo que define a los denominados tópicos. Entre la previa «hay que poner toda la carne en el asador», hasta la ulterior, «vamos a seguir trabajando» toda un antología de fraseología que, en ocasiones se hace indispensable para una aproximada descripción de los hechos acontecidos en un campo y sus derredores.

Entrando en ese mundo de la oratoria balompédica, Tevenet ha manifestado tras el triunfo en el Rico Pérez ante el Cornellá, que «es mi mejor momento en Alicante». El entrenador sevillano que no lleva ni medio año en la ciudad como técnico herculano, ya piensa en pasado sin haber construido un futuro, y con un presente pleno de dudas y altibajos. Analiza y sentencia, exacerbado por la curva ascendente en la que se encuentra el equipo con tres victorias ligueras seguidas y el empate con moralina como local ante el todopoderoso Barça. Si valoramos, para analizar la trayectoria de un equipo o el trabajo de su entrenador, los momentos, en su acepción de lapso de tiempo más o menos largo que se singulariza por cualquier circunstancia, quizás Tevenet debería haber esperado a que la competición se encontrara cercana a su recta final, con tal de que el tiempo en el trabajo del míster tuviera más recorrido, pues la porción de tiempo que lleva al frente de la plantilla es más bien breve para tal consideración.

Sin discutir la veracidad de la afirmación de Tevenet, lo que sí que parece es que saca pecho demasiado pronto, muy cerca del desastre de Alcoy, con el equipo todavía sin un patrón de juego definido que le permita dominar partidos y rivales de menor categoría, y posicionado en un cuarto puesto en una clasificación apretada en los puestos que dan derecho a la promoción, y todavía a cinco puntos, dos partidos, del líder.

La afición y el club, quisieran que el mejor momento de Tevenet, se concretara en aquél que le llevara a liderar el grupo con la suficiente ventaja para tener la certeza de que el primer puesto no se iba a escapar hasta finalizada la competición regular. Tras el siete que nos han hecho en el Nou Camp, roto a coser en encuentros venideros, finiquita el momento copero. Se acabó el sueño de la Copa, ocasión bien aprovechada para el protagonismo de actores disonantes en palcos y ágapes previos, y llega el momento de abandonar lo onírico y engancharse al realismo, que nos transporta de nuevo a la maldita segunda B, de la que hay que salir a la mayor brevedad posible. Ni un año más, propósito de la familia herculana para el año nuevo.