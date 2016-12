Revoltillo navideño

El final de año no está dejando a nadie indiferente. Los terroristas haciendo de las suyas, o sea sembrando el pánico entre la población civil, como ocurrió el otro día en Alemania, o en Turquía, o han pretendido en Australia, nada menos. Pretenden alterar nuestro modus vivendi, lo que está repercutiendo negativamente en la percepción de los nacionales hacia algunos extranjeros en muchos países de nuestro entorno. No digamos hacia los refugiados, parias desheredados, que han sido impulsados forzosamente al éxodo de sus territorios por la guerra y la persecución. Que algunos terroristas se infiltraron entre los refugiados para poder colarse entre nuestras fronteras, lo doy por hecho, pero la gran mayoría del terrorismo se ha ido gestando dentro de casa. La marginación y la falta de empleo, entre otras causas, han sido el caldo de cultivo para la radicalización, incluso de algunos que no tenían de islamistas nada de nada.

Ya en casa, qué les voy a contar, ahora el PSOE parece estar reivindicando a Zp, así que fíjense cómo estará el patio en este partido. Claro está que tuvo la gran suerte de que le sucedió un tal Schz, que sólo tenía altura para el deporte, y que ha sido tan letal para su partido que no remonta, y menos mal que en buena lid se decidieron a no llevarnos a todos al despeñadero de otras elecciones. Eso habría sido su tanatorio. A todo esto, el PP ha recibido una sonora bofetada en pleno rostro propinada por Aznar, quien ha renunciado a la presidencia de honor del partido, mostrando con ello muy a las claras, casualmente a las puertas del congreso, su discrepancia con el que fuera su delfín. En cuanto a C's, en un giro anti demócrata para acallar las voces discrepantes está empezando a enseñarnos de qué van estos señores, que antes eran los predicadores del buen rollito a lo Mr. Wonderful. Y de Podemos, qué les voy a decir, está partido en dos, y miren que yo no era de Errejón, pero me estoy haciendo por el camino, que ya puestos a tener que escoger parece más sensato, porque Iglesias dice cada cosa que se le abren a una las carnes.

Lo que sí he de decir que me ha encantado en estos días lo de la sentencia sobre las cláusulas suelo, que con todo va a suponer sólo una pérdida del 25% de los beneficios de los bancos. O sea, que no les va a hacer ni cosquillas. Así que no se corten y reclamen. Yo ya estoy afilando el lápiz.

Así las cosas, esperemos que podamos pasar una Nochebuena y Navidad en paz y armonía. Felicidades a todos.