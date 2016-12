Hay que resolver los conflictos

Conflictos de todo tipo surgen todos los días en la vida y en todo el mundo. Y parece en ocasiones que a la sociedad, o parte de ella, les encanta crearlos. Hay personas que viven del conflicto y se engrandecen en él. Si no tienen conflictos los buscan o los crean.

Viven del enfrentamiento y no podrían pasar sin él. Pero si las sociedades quieren mejorar solo van a poder hacerlo desde la solución de los conflictos, no desde la permanencia en ellos. Una sociedad que deja sus problemas y confrontaciones vivas y latentes no puede progresar, porque sus miembros vivirán cada día con ese o esos conflictos latentes y sin resolver, y como vemos cada día en muchos sectores se pasan el día hablando de ese conflicto, e incluso alimentándolo que intentando resolverlo.

Por ello, una de las figuras más importantes que se debe implantar en la sociedad es la del mediador profesional que en todos los sectores debe trabajar para que esos conflictos se acaben y no sigan vivos. Nunca más que ahora se hace preciso fomentar la profesión nueva del mediador, porque no vamos a reproducir aquí ahora la cantidad de tiempo que estamos perdiendo muchas veces con confrontaciones entre personas y grupos que hacen que muchas cosas no funcionen, tanto en la empresa como en la política y la sociedad en general.

No tenemos más que ver que cuando una persona valora que alguien le ha hecho algo de inmediato se habla de denuncias y querellas. Por ello, seis millones de asuntos se ingresan cada año en la jurisdicción penal en nuestro país. Conflictos de todo tipo en materia penal que ingresan en juzgados de instrucción, menores y de violencia que luego pasan a juzgados de lo penal o a las audiencias provinciales para ser juzgados. Ello provoca innumerables trámites con toma de declaraciones a partes, testigos y peritos, y miles de documentos que se requieren para tramitar procedimientos que se agolpan en la estanterías de los juzgados. Y la cuestión a dilucidar es si todos esos conflictos deben tener su campo de resolución en una sentencia y su ejecución o cabría potenciar la vía de la mediación penal para dar salida de forma más ágil y eficaz a estos casos.

Indudablemente que no se trata de plantear que los delitos graves, los de violencia de género y procedimientos complejos vayan a esta vía, pero de este importante volumen de casos podríamos acabar derivando a la mediación penal al menos un 40% que dejarían ese 60% que podría ser tramitado y resuelto en sus tiempos en los juzgados. Ya en las últimas reformas legales del pasado año se han hecho guiños a la mediación penal reconociendo la justicia restaurativa en el estatuto de la víctima del delito y en el Código Penal pero en la fase de ejecución penal para conseguir que el condenado no ingrese en prisión si presenta un acuerdo de mediación y satisface a la víctima del delito en las responsabilidades civiles que hubiera contraído con ella, pero está claro que es preciso que en esta legislatura se legisle sobre todo el procedimiento de la mediación penal y que regule quien puede ejercer la mediación y que requisitos formativos deben reunir quienes quieran orientar su actividad profesional en el ejercicio de la mediación penal. Pero también es preciso que en los órganos judiciales se apueste por el fomento de la mediación penal y existan oficinas o servicios comunes que la potencien. Porque si a la mediación civil relativa a conflictos civiles entre ciudadanos se llega por la simple decisión de las partes de un conflicto de acudir a un despacho de un mediador civil en la mediación penal se llega desde el órgano judicial cuando el conflicto ya está judicializado y donde es preciso que denunciante y denunciado se sienten en un despacho de un mediador para resolver el caso. Y está claro que en ese papel de mediador la abogacía y procura tienen mucho campo para desarrollar al igual que los psicólogos y criminólogos que desarrollan su actividad en el campo del Derecho Penal. Pero es preciso que como hemos destacado reiteradamente se regule adecuadamente el ejercicio de las actividades profesionales y también la del mediador penal, ya que en la actualidad es posible ejercer la mediación penal pero curiosamente sin una ley que regule su desarrollo y sin un estatuto regulador del mediador penal.

Pese a ello muchos colegios de abogados y entidades de formación reconocidas y habilitadas en mediación están haciendo sus deberes y realizando cursos de formación para especializar a abogados, procuradores, psicólogos y criminólogos en esta función a la espera del desarrollo del estatuto que lo desarrolle a fin de convalidar esta actividad formativa y reconocer la especialidad como mediador penal.

Porque si hay una figura importante que implantar en este país es la de ese profesional que pueda ayudar a resolver los conflictos? que los demás siguen creando.