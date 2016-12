Resultado esperado

La goleada en el Camp Nou entra dentro de la normalidad. No esperaba tantos goles pero es lo esperado cuando te vas arriba. Es un campo muy grande y muy complicado. El primer gol parece que es en fuera de juego pero enseguida vienen todos. Con el 2-0 se acabó el partido. Después ya se les veía nerviosos. El Hércules ha dado la cara en esta eliminatoria. El resultado es demasiado abultado, pero el Barcelona tiene jugadores de mucha calidad. No tuvimos profundidad para llegar arriba. Ahora hay que pensar que pasó una bonita etapa, se ha jugado ante un rival importante mundialmente conocido y lo más importante es seguir en tu liga, que es la Segunda B. Era muy díficil llegar a final con el 0-0. El equipo estaba bien plantado pero no llegaba arriba. Con el 0-0 al descanso pudo cambiar todo pero después ya se acabó cualquier posibilidad. Con los goles de Arda el partido ya estaba roto, tuvo demasiada facilidad para anotar los goles. Al final el técnico del Hércules tuvo que jugar con cuatro defensas y el Barcelona tuvo mucho más pasillos.