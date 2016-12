Un tema de gran actualidad y gran repercusión social, que está afectando a mucha gente y empresarios y ayuntamientos en toda la Comunidad Valenciana, es el PATIVEL, es decir, el Plan de Acción Territorial de la Infraestructura Verde del Litoral, como instrumento de ordenación del territorio de ámbito supramunicipal previsto en el artículo 16 de la Ley 5/2014, de 25 de julio, de la Generalitat, de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje.

La actualidad de este instrumento está en que afecta a muchas propiedades costeras de las tres provincias levantinas. Y en que hay un plazo de alegaciones que se cierra en unas semanas.

Cuando el urbanismo casi ya moría por inanición, la Generalitat nos reanima el espíritu con un plan que plantea un gran debate de fondo.

Obviamente, no me voy a meter en terrenos políticos. Pero sí dejar clara una cosa, que considero de relevancia social. Estoy observando desde hace un tiempo posibles políticas que quieren cambiar cosas (rescates, municipalizaciones, desclasificaciones de suelo, etcétera) y que para mí tienen indudable interés, como administrativista, porque observo que el problema de fondo en todos estos casos es algo que no se puede obviar. Es decir, el «Derecho administrativo», que nos guste o no tiene unos cauces, al igual que unos límites que pueden llevar, en función del caso concreto, a animar o a frustrar las políticas en cuestión (lo último en atención al coste que puedan representar). El Derecho Administrativo, un derecho siempre con relación con el colectivo, parece que toma incluso especial actualidad. Y que su conocimiento pasa a ser esencial en estos momentos del presente.

En relación con el PATIVEL advierto que las alegaciones que hay que hacer ahora, por los colectivos interesados, plantean el conocimiento de temas complejos jurídico-administrativos. Incluso, plantea el PATIVEL debates de fondo de primera envergadura, tocando fibras sensibles y jurisprudencias en materia de autonomía local por parte de ayuntamientos interesados en su posible contradicción o dado el caso defensa. O bien el conocimiento de cuándo sí o cuando no es alegable una indemnización frente a la posible desclasificación. Asimismo se plantean temas de interrelación y límites de la ordenación territorial y sectorial, por referencia al plan general municipal que alegará obviamente el interesado en poder defenderse de las limitaciones del PATIVEL. El urbanismo es tema esencialmente local, pero nunca han faltado intromisiones de las comunidades autónomas, y, de hecho, la ordenación del territorio plantea debates que han llevado a unas reglas consolidadas de Derecho esenciales en la materia.

El tema es crucial porque ya no estamos ante un posible escollo inversor más, sino ante el sí o el no de ser propietario de algo patrimonializado, o de algo que queda despatrimonializado.